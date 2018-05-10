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11:57 (мск), источник: БЕЛТА

«Никаких убыточных и дотационных проектов» — на совещании у Лукашенко обсуждают развитие «Гродно Азота»

10 мая, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно.

Источник: AP 2018

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о перспективах развития ОАО «Гродно Азот», передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что «Гродно Азот» — предприятие, которое важно и значимо не только для химической отрасли и региона, но и для страны в целом.

Оно включает в себя комплекс производств по выпуску азотных удобрений, аммиака, метанола, капролактама и другой химической продукции.

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