«Никаких убыточных и дотационных проектов» — на совещании у Лукашенко обсуждают развитие «Гродно Азота»
10 мая, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно.
10 мая, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно.
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о перспективах развития ОАО «Гродно Азот», передает корреспондент БЕЛТА.
Президент отметил, что «Гродно Азот» — предприятие, которое важно и значимо не только для химической отрасли и региона, но и для страны в целом.
Оно включает в себя комплекс производств по выпуску азотных удобрений, аммиака, метанола, капролактама и другой химической продукции.