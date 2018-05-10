«Никаких убыточных и дотационных проектов» — на совещании у Лукашенко обсуждают развитие «Гродно Азота»

Источник: AP 2018

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о перспективах развития ОАО «Гродно Азот», передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что «Гродно Азот» — предприятие, которое важно и значимо не только для химической отрасли и региона, но и для страны в целом.