Меркель заявила о невозможности для Европы полагаться на защиту США

«Ушли времена, когда США просто защищали нас. Поэтому Европа должна взять собственную судьбу в свои руки, и в этом заключается наша задача на будущее», — приводят европейские СМИ слова Меркель.
Заявление канцлера Германии прозвучало после того, как ранее на этой неделе американский президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из сделки с Ираном и намерены восстановить санкции в отношении Тегерана.
После этого глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине признают важность соглашения по иранскому атому как для региона, так и для мира, и попытаются сохранить его.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был одобрен в июле 2015 года «шестеркой» международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводило ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.