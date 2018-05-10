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14:49 (мск), источник: Интерфакс

Меркель заявила о невозможности для Европы полагаться на защиту США

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг, что Европа больше не может полагаться на США в вопросе защиты, и призвала европейские страны начать самостоятельно контролировать свою судьбу.

Источник: Reuters

«Ушли времена, когда США просто защищали нас. Поэтому Европа должна взять собственную судьбу в свои руки, и в этом заключается наша задача на будущее», — приводят европейские СМИ слова Меркель.

Заявление канцлера Германии прозвучало после того, как ранее на этой неделе американский президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из сделки с Ираном и намерены восстановить санкции в отношении Тегерана.

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После этого глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине признают важность соглашения по иранскому атому как для региона, так и для мира, и попытаются сохранить его.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был одобрен в июле 2015 года «шестеркой» международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводило ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.

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