Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Кинжал» РФ «разрубит» авианосцы США пополам - военные США
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
4-летний мальчик спас жизнь своим младшим братьям-близнецам
В городах ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки
Экс-«татушка» Юля Волкова уменьшила губы
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Уже и машины нельзя: в РФ ответили СМИ, раскритиковавшим "Кортеж"
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Капризов номинирован на звание лучшего молодого хоккеиста Европы
У Эммы Стоун роман с Джастином Теру
71-летняя Татьяна Васильева показала фигуру в бикини
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
На Украине скоропостижно скончалась звезда сериала «Сваты» - СМИ
Одесса готова сражаться вместе с ЛДНР против Киева
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
10Историческая встреча лидеров двух Корей
14:59 (мск), источник: Actualitati.md

Президент назвал дату парламентских выборов в Молдове

Голосование пройдет 18 или 25 ноября этого года, сообщил в интервью РИА Новости президент республики Игорь Додон.

Источник: Actualitati.md

«Согласно конституции, выборы могут быть назначены вплоть до марта 2019 года. Но я думаю, что выборы пройдут во второй половине ноября — 18 или 25 числа», — рассказал Игорь Додон.

По словам президента, проевропейские партии Молдовы «потеряли поддержку населения», поэтому велики шансы сформировать «промолдавское парламентское большинство».

«Я надеюсь, что европейские партнеры не будут наступать на те же грабли, что и раньше, когда в Молдавии создавалось проевропейское большинство. Надо признать, что они неоднократно — официально и неофициально — способствовали формированию таких альянсов», — заявил президент Молдовы.

Мандат действующего парламента страны истекает 30 ноября этого года.

Все новости региона
 Ион Чебан: Мы будем решать проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются...
Совет по избирательным округам проголосовал за исключение Регины...
Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму
Российский чиновник лишился дорогого внедорожника
В каких странах пьют больше всего
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Стала известна дата официального открытия Крымского моста
Иран и Израиль обменялись ударами
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь