Президент назвал дату парламентских выборов в Молдове

«Согласно конституции, выборы могут быть назначены вплоть до марта 2019 года. Но я думаю, что выборы пройдут во второй половине ноября — 18 или 25 числа», — рассказал Игорь Додон.

«Я надеюсь, что европейские партнеры не будут наступать на те же грабли, что и раньше, когда в Молдавии создавалось проевропейское большинство. Надо признать, что они неоднократно — официально и неофициально — способствовали формированию таких альянсов», — заявил президент Молдовы.