Президент назвал дату парламентских выборов в Молдове
Голосование пройдет 18 или 25 ноября этого года, сообщил в интервью РИА Новости президент республики Игорь Додон.
Голосование пройдет 18 или 25 ноября этого года, сообщил в интервью РИА Новости президент республики Игорь Додон.
«Согласно конституции, выборы могут быть назначены вплоть до марта 2019 года. Но я думаю, что выборы пройдут во второй половине ноября — 18 или 25 числа», — рассказал Игорь Додон.
По словам президента, проевропейские партии Молдовы «потеряли поддержку населения», поэтому велики шансы сформировать «промолдавское парламентское большинство».
«Я надеюсь, что европейские партнеры не будут наступать на те же грабли, что и раньше, когда в Молдавии создавалось проевропейское большинство. Надо признать, что они неоднократно — официально и неофициально — способствовали формированию таких альянсов», — заявил президент Молдовы.
Мандат действующего парламента страны истекает 30 ноября этого года.