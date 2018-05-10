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16:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Владимир Путин назначил председателя Воронежского военного суда

Владимир Путин подписал указ о назначении нового председателя Воронежского гарнизонного военного суда. Документ опубликовали в понедельник, 7 мая.

Источник: AP 2018

На эту должность был назначен Максим Бондарев. Он был судьей Военного гарнизонного военного суда, а также входил в состав квалификационной коллегии судей Воронежской области.

Ранее председателем Воронежского гарнизонного военного суда был Николай Лисов.

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