Владимир Путин назначил председателя Воронежского военного суда
Владимир Путин подписал указ о назначении нового председателя Воронежского гарнизонного военного суда. Документ опубликовали в понедельник, 7 мая.
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Владимир Путин подписал указ о назначении нового председателя Воронежского гарнизонного военного суда. Документ опубликовали в понедельник, 7 мая.
На эту должность был назначен Максим Бондарев. Он был судьей Военного гарнизонного военного суда, а также входил в состав квалификационной коллегии судей Воронежской области.
Ранее председателем Воронежского гарнизонного военного суда был Николай Лисов.