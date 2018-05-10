Панов встретится с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии

Источник: Newsroom24.ru

11 мая в 11:15 мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов встретится с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Республики в России господином Йоханнесом Айгнером. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе встречи будут обсуждаться перспективные направления взаимовыгодного торгово-экономического и культурного сотрудничества.