Панов встретится с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии
На встрече будут обсуждаться перспективные направления сотрудничества.
На встрече будут обсуждаться перспективные направления сотрудничества.
11 мая в 11:15 мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов встретится с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Республики в России господином Йоханнесом Айгнером. Об этом сообщает
В ходе встречи будут обсуждаться перспективные направления взаимовыгодного
Напомним, что с 28 октября 1993 года между Нижним Новгородом и Линцем (Австрия) были установлены побратимские связи. Первое посещение столицы Приволжья Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Австрия состоялось в мае 2001 года.