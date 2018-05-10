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18:54 (мск), источник: Newsroom24.ru

Панов встретится с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии

На встрече будут обсуждаться перспективные направления сотрудничества.

Источник: Newsroom24.ru

11 мая в 11:15 мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов встретится с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Республики в России господином Йоханнесом Айгнером. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе встречи будут обсуждаться перспективные направления взаимовыгодного торгово-экономического и культурного сотрудничества.

Напомним, что с 28 октября 1993 года между Нижним Новгородом и Линцем (Австрия) были установлены побратимские связи. Первое посещение столицы Приволжья Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Австрия состоялось в мае 2001 года.

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