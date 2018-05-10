Орбан призвал ЕС оставить идею о «Соединенных Штатах Европы»

Источник: РИА Новости

«Евросоюз должен отказаться от бредовых кошмаров о “Соединенных Штатах Европы”. Евросоюз должен вернуться к реальности. И в качестве первого шага там должны пересмотреть свою позицию по миграции», — сказал Орбан, подчеркнув, что Венгрия и Евросоюз нуждаются друг в друге.

По словам премьера, страна намерена защищать свои границы и бороться против принудительных квот на мигрантов.

Орбан отметил, что проводимая правительством политика дает шанс для развития страны.

«Мы заменили потерпевшую неудачу либеральную демократию христианской демократией XXI века, которая гарантирует свободу и безопасность людей», — сказал премьер.

Парламент Венгрии переизбрал Орбана на пост премьер-министра 10 мая, он займет эту должность в четвертый раз.

Парламентские выборы прошли в стране 8 апреля. По их итогам правящая коалиция во главе с Виктором Орбаном победила с 49,6 процента голосов, получая конституционное большинство в парламенте — 133 депутатских портфеля из 199.

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Мигрантские споры

В конце прошлого года Еврокомиссия подала в суд иск против Венгрии за отказ принять беженцев в рамках программы ЕС по перемещению мигрантов. Венгрия высказалась против этого решения и пообещала блокировать его.

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В сентябре того же года Евросоюз отклонил иски Венгрии и Словакии, требующих отменить обязательные для стран — членов Евросоюза национальные квоты на расселение беженцев. Суд решил, что этот механизм эффективно и пропорциональным образом помогает Греции и Италии справиться с последствиями миграционного кризиса 2015 года. Польша отказалась принимать беженцев на своей территории.

Венгрия и Словакия оспаривали решение от 22 сентября 2015 года, которое обязывает членов ЕС принять 120 тысяч беженцев, прибывших в Грецию и Италию, чтобы снизить миграционное давление на эти два государства.