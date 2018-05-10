Казакам в Югре разрешили избивать людей

Источник: AP 2018

Чиновники пояснили, что казаки смогут применять физическую силу ко всем гражданам, за исключением беременных женщин, людей с ограниченными возможностями по здоровью и детей.

В департаменте добавили, что работают над созданием действующих народных дружин из числа членов казачьих обществ в Югре, при участии которых с начала года удалось выявить 87 административных правонарушений и три преступления.

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До конца года в регионе планируется организовать четыре казачьи дружины, которые будут заниматься охраной общественного порядка на улицах городов, получая почасовую оплату из бюджета. По данным издания, предложение заинтересовало казачьи общества, «ранее выгнанные из Донбасса за мародерство». Атаман Дмитрий Лещинский подтвердил порталу, что в полицию поступали жалобы на неких людей в синей форме донских казаков.

5 мая в центре Москвы на Пушкинской площади прошел несогласованный митинг. Помимо протестующих и полицейских, на акцию пришли люди в казачьей форме, которые били мирных демонстрантов нагайками. Полиция не пресекала их действий. Как выяснилось позднее, одним из казаков, избивавших людей, оказался сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Сергей Клочков — его опознали учащиеся факультета аэромеханики и летательной техники.