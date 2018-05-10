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20:04 (мск), источник: РИА Новости

США расширили санкции против Корпуса стражей исламской революции Ирана

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. США в четверг расширили санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, сообщает министерство финансов США.

В санкционный список добавлены шесть иранцев и три компании, связанные с одним из них. Все они попали под санкции за связи с КСИР.

Действующие санкции США против КСИР не связаны с санкциями, которые были приостановлены после заключения с Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий.

Во вторник президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения и пообещал, что скоро против Ирана будут введены новые санкции.

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