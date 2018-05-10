США расширили санкции против Корпуса стражей исламской революции Ирана
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. США в четверг расширили санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, сообщает министерство финансов США.
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. США в четверг расширили санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, сообщает министерство финансов США.
В санкционный список добавлены шесть иранцев и три компании, связанные с одним из них. Все они попали под санкции за связи с КСИР.
Действующие санкции США против КСИР не связаны с санкциями, которые были приостановлены после заключения с Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий.
Во вторник президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения и пообещал, что скоро против Ирана будут введены новые санкции.