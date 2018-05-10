Правительство утвердило меры по искоренению принудительного труда
Кабинетом Министров Республики Узбекистан 10 мая принято постановление «О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан».
Кабинетом Министров Республики Узбекистан 10 мая принято постановление «О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан».
В Республике Узбекистан принимаются конкретные и действенные меры, направленные на предупреждение и полное искоренение принудительного труда во всех сферах жизнедеятельности человека. На основании этого:
во первых, принимая во внимание, что Конституцией и другими актами законодательства Республики Узбекистан гарантированы трудовые права граждан, закреплены нормы, устанавливающие запрет на использование в любой форме принудительного труда, принуждение к выполнению работы под угрозой применения
оперативно реагировать и пресекать все виды принудительного привлечения граждан к выполнению
безоговорочно принимать жесткие дисциплинарные меры реагирования к должностным лицам, допустившим прямо или косвенно факты привлечения граждан, в частности, работников сферы образования, здравоохранения, других бюджетных и иных организаций, студентов и учащихся образовательных учреждений к принудительным труду;.
незамедлительно передавать соответствующую информацию в правоохранительные органы для применения мер ответственности по каждому установленному факту использования принудительного труда;.
усилить надзор за соблюдением законодательства в сфере реализации гарантированных трудовых прав граждан и недопущения принудительного труда на территории Республики Узбекистан, повысить эффективность проверок в данном направлении, а в случае выявления фактов принудительного труда обеспечить применение соответствующих мер ответственности к виновным лицам;.
а) усилить меры контроля за реализацией норм законодательства Республики Узбекистан по обеспечению гарантированных трудовых прав работников, своевременным выявлением и устранением возможных рисков использования принудительного труда в
б) совместно с Советом Федерации профсоюзов,
системный мониторинг за деятельностью государственных органов, в том числе на местах, по соблюдению прав и интересов работников, особенно в период активных сельскохозяйственных работ;.
по итогам проведенного мониторинга организацию с привлечением институтов гражданского общества публичных слушаний, в том числе в регионах, в ходе которых каждый факт использования принудительного труда должен критически обсуждаться, с целью недопущения впредь подобных случаев.
усилить меры ответственности первичных звеньев профессиональных союзов за соблюдением требований коллективных договоров и трудового законодательства в организациях, в частности, предотвращение использования принудительного труда; в случаях выявления фактов принудительного труда незамедлительно сообщать о них в органы прокуратуры и Государственную правовую инспекцию труда Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан и ее территориальных подразделений;.
во взаимодействии с другими негосударственными некоммерческими организациями и средствами массовой информации активизировать общественный контроль в данной сфере.
расширению полномочий Государственной правовой инспекции труда Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, в том числе в части усиления контроля за соблюдением трудового законодательства государственными органами и иными организациями;.
пересмотру, с учетом требований настоящего постановления, Типовых правил этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах.
Настоящее постановление Кабинета Министров направлено на предотвращение и недопущение принудительного труда в Республике Узбекистан.