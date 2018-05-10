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20:49 (мск), источник: Uzdaily.uz

Правительство утвердило меры по искоренению принудительного труда

Кабинетом Министров Республики Узбекистан 10 мая принято постановление «О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан».

Источник: Uzdaily.uz

В Республике Узбекистан принимаются конкретные и действенные меры, направленные на предупреждение и полное искоренение принудительного труда во всех сферах жизнедеятельности человека. На основании этого:

во первых, принимая во внимание, что Конституцией и другими актами законодательства Республики Узбекистан гарантированы трудовые права граждан, закреплены нормы, устанавливающие запрет на использование в любой форме принудительного труда, принуждение к выполнению работы под угрозой применения какого-либо наказания, Председателю Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей и г. Ташкента, городов и районов, руководителям органов государственного и хозяйственного управления всех уровней установлено:

оперативно реагировать и пресекать все виды принудительного привлечения граждан к выполнению каких-либо работ, в частности, работников сферы образования, здравоохранения, других бюджетных и иных организаций, студентов и учащихся образовательных учреждений к принудительному труду, включая работы по благоустройству и озеленению территорий районов и городов, сбору металлолома и макулатуры, а также сезонные работы в сельском хозяйстве и другие подобные работы;.

безоговорочно принимать жесткие дисциплинарные меры реагирования к должностным лицам, допустившим прямо или косвенно факты привлечения граждан, в частности, работников сферы образования, здравоохранения, других бюджетных и иных организаций, студентов и учащихся образовательных учреждений к принудительным труду;.

незамедлительно передавать соответствующую информацию в правоохранительные органы для применения мер ответственности по каждому установленному факту использования принудительного труда;.

во-вторых, Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан рекомендовано:

усилить надзор за соблюдением законодательства в сфере реализации гарантированных трудовых прав граждан и недопущения принудительного труда на территории Республики Узбекистан, повысить эффективность проверок в данном направлении, а в случае выявления фактов принудительного труда обеспечить применение соответствующих мер ответственности к виновным лицам;.

в-третьих, Министерству занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан поручено:

а) усилить меры контроля за реализацией норм законодательства Республики Узбекистан по обеспечению гарантированных трудовых прав работников, своевременным выявлением и устранением возможных рисков использования принудительного труда в какой-либо форме;.

б) совместно с Советом Федерации профсоюзов, Торгово-промышленной палатой и Советом фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана обеспечить:

системный мониторинг за деятельностью государственных органов, в том числе на местах, по соблюдению прав и интересов работников, особенно в период активных сельскохозяйственных работ;.

по итогам проведенного мониторинга организацию с привлечением институтов гражданского общества публичных слушаний, в том числе в регионах, в ходе которых каждый факт использования принудительного труда должен критически обсуждаться, с целью недопущения впредь подобных случаев. в-четвертых, Совету Федерации профсоюзов Узбекистана:

усилить меры ответственности первичных звеньев профессиональных союзов за соблюдением требований коллективных договоров и трудового законодательства в организациях, в частности, предотвращение использования принудительного труда; в случаях выявления фактов принудительного труда незамедлительно сообщать о них в органы прокуратуры и Государственную правовую инспекцию труда Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан и ее территориальных подразделений;.

во взаимодействии с другими негосударственными некоммерческими организациями и средствами массовой информации активизировать общественный контроль в данной сфере.

в-пятых, Министерству занятости и трудовых отношений совместно с Министерством юстиции и Советом Федерации профсоюзов Узбекистана поручено внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по: ужесточению мер ответственности в отношении должностных лиц, виновных в незаконном привлечении граждан к принудительным общественным работам или использовании принудительного труда в любой иной форме;.

расширению полномочий Государственной правовой инспекции труда Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, в том числе в части усиления контроля за соблюдением трудового законодательства государственными органами и иными организациями;.

пересмотру, с учетом требований настоящего постановления, Типовых правил этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах.

Настоящее постановление Кабинета Министров направлено на предотвращение и недопущение принудительного труда в Республике Узбекистан.

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