Кристина Балан утверждена правительством в должности посла в США

Кристина Балан занимала функции финансового менеджера в международных компаниях, имеет опыт общения с инвесторами.



Премьер-министр Павел Филип выразил надежду, что новый посол будет способствовать дальнейшему углублению отношений между Молдовой и США.



Кристина Балан вступит в должность после подписания указа о назначении президентом Игорем Додоном.