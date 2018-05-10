Кристина Балан утверждена правительством в должности посла в США
Правительство утвердило кандидатуру Кристины Балан в должности посла Республики Молдова в Соединенных Штатах Америки, передает IPN.
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Правительство утвердило кандидатуру Кристины Балан в должности посла Республики Молдова в Соединенных Штатах Америки, передает IPN.
Кристина Балан занимала функции финансового менеджера в международных компаниях, имеет опыт общения с инвесторами.
Кристина Балан вступит в должность после подписания указа о назначении президентом Игорем Додоном.