Британский премьер поддержала ракетные удары Израиля по территории Сирии
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU —
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU —
«Они согласились с тем, что для международного сообщества жизненно необходимо продолжать работать для противодействия дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе, а для России — использовать влияние в Сирии, чтобы предотвращать дальнейшие иранские атаки», — говорится в заявлении, обнародованном британскими властями по итогам разговора Мэй и Нетаньяху.
Британский премьер также осудила «иранские ракетные атаки против израильских сил» и поддержала ответные действия Израиля. Мэй и Нетаньяху также призвали Тегеран воздерживаться от
В то же время Мэй заявила, что Великобритания и ее европейские партнеры
Как сообщалось, вопрос об ударах Израиля по Сирии поднимался и во время визита Нетаньяху в Москву.
В ночь на четверг армия обороны Израиля нанесла серию ракетных ударов по территории Сирии, где якобы находились иранские военные объекты. Израильские военные утверждают, что таким образом они ответили на ракетный удар с территории Сирии по своим позициям на Голанских высотах.