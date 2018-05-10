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22:14 (мск), источник: Интерфакс

Британский премьер поддержала ракетные удары Израиля по территории Сирии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела телефонную беседу с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, в ходе которой стороны сошлись во мнении, что России нужно воспользоваться своим положением в Сирии для нейтрализации враждебных действий Ирана.

Источник: Reuters

«Они согласились с тем, что для международного сообщества жизненно необходимо продолжать работать для противодействия дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе, а для России — использовать влияние в Сирии, чтобы предотвращать дальнейшие иранские атаки», — говорится в заявлении, обнародованном британскими властями по итогам разговора Мэй и Нетаньяху.

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Британский премьер также осудила «иранские ракетные атаки против израильских сил» и поддержала ответные действия Израиля. Мэй и Нетаньяху также призвали Тегеран воздерживаться от каких-либо дальнейших атак.

В то же время Мэй заявила, что Великобритания и ее европейские партнеры по-прежнему остаются приверженными соглашению по иранской ядерной программе, которое, по мнению премьера, является лучшим способом не допустить появления ядерного оружия у Тегерана.

Как сообщалось, вопрос об ударах Израиля по Сирии поднимался и во время визита Нетаньяху в Москву.

В ночь на четверг армия обороны Израиля нанесла серию ракетных ударов по территории Сирии, где якобы находились иранские военные объекты. Израильские военные утверждают, что таким образом они ответили на ракетный удар с территории Сирии по своим позициям на Голанских высотах.

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