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22:26 (мск), источник: Uzdaily.uz

Депутаты обсудили проект закона «Об автомобильных дорогах»

Законодательная палата Олий Мажлиса рассмотрела во втором чтении законопроект, предусматривающий совершенствование норм Закона Республики Узбекистан «Об автомобильных дорогах».

Источник: Uzdaily.uz

После принятия в первом чтении членами Комитета по вопросам промышленности, строительства и торговли нижней палаты парламента на местах был организован ряд семинаров с участием специалистов, ученых данной сферы. Интегрированы итоги проведенного анализа по совершенствованию законопроекта, а также учтены мнения экспертов-специалистов данной сферы.

Данный проект разработан на основании изученного в порядке контрольно-аналитической деятельности исполнения требований Закона Республики Узбекистан «Об автомобильных дорогах» в Джизакской области, а также по итогам парламентского запроса заместителю Премьер-министра Республики Узбекистан «О состоянии и перспективах ремонта и содержания внутренних автомобильных дорог в республике».

По утверждению депутатов, принятие закона будет способствовать дальнейшему развитию экономики, совершенствованию дорожно-транспортной инфраструктуры городов и сел, созданию благоприятных условий для повышения благосостояния населения.

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