Депутаты обсудили проект закона «Об автомобильных дорогах»
Законодательная палата Олий Мажлиса рассмотрела во втором чтении законопроект, предусматривающий совершенствование норм Закона Республики Узбекистан «Об автомобильных дорогах».
Законодательная палата Олий Мажлиса рассмотрела во втором чтении законопроект, предусматривающий совершенствование норм Закона Республики Узбекистан «Об автомобильных дорогах».
После принятия в первом чтении членами Комитета по вопросам промышленности, строительства и торговли нижней палаты парламента на местах был организован ряд семинаров с участием специалистов, ученых данной сферы. Интегрированы итоги проведенного анализа по совершенствованию законопроекта, а также учтены мнения
Данный проект разработан на основании изученного в порядке
По утверждению депутатов, принятие закона будет способствовать дальнейшему развитию экономики, совершенствованию