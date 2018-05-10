Депутаты обсудили проект закона «Об автомобильных дорогах»

Источник: Uzdaily.uz

После принятия в первом чтении членами Комитета по вопросам промышленности, строительства и торговли нижней палаты парламента на местах был организован ряд семинаров с участием специалистов, ученых данной сферы. Интегрированы итоги проведенного анализа по совершенствованию законопроекта, а также учтены мнения экспертов-специалистов данной сферы.

Данный проект разработан на основании изученного в порядке контрольно-аналитической деятельности исполнения требований Закона Республики Узбекистан «Об автомобильных дорогах» в Джизакской области, а также по итогам парламентского запроса заместителю Премьер-министра Республики Узбекистан «О состоянии и перспективах ремонта и содержания внутренних автомобильных дорог в республике».