«Нормандскую четверку» отформатировали до «тройки»

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Президент Франции Эмманюэль Макрон получил в немецком Ахене одну из самых престижных европейских наград — премию имени Карла Великого, присуждаемую за вклад в объединение Европы. Среди гостей церемонии был президент Украины Петр Порошенко. По итогам встречи с господином Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель украинский лидер выразил уверенность, что Москва должна поддержать проект резолюции Совбеза ООН, который бы предполагал размещение миротворцев на всей территории Донбасса. Высказать альтернативную точку зрения было некому: президента РФ Владимира Путина, представляющего на саммитах четвертую страну—участницу «нормандского формата», в Ахен не позвали.

«Медлить нельзя!» — призвал в своей торжественной речи Эмманюэль Макрон, предупредив гостей, собравшихся в тронном зале Ахенской ратуши: если не предпринимать шагов по укреплению европейского единства, то верх возьмут «националисты и демагоги».

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Перед этим французский президент получил из рук Ангелы Меркель золотую медаль Карла Великого на ярко-желтой ленте. Эта престижная европейская награда вручается с 1950 года. Лауреата выбирают спецкомитет и мэрия города Ахена, столицы Франкской империи во времена Карла Великого. В середине ХХ века памятной медалью были награждены отцы-основатели Евросоюза Жан Монне и Робер Шуман, позже — Уинстон Черчилль, Конрад Аденауэр, Ангела Меркель, Билл Клинтон и папа римский Франциск.

Сегодня, по словам мэра Ахена Марселя Филиппа, именно президент Макрон «придает импульс развитию Европы».

Впрочем, произнесением хвалебных речей дело в Ахене не ограничилось. О том, что в рамках торжественного мероприятия пройдет саммит лидеров Франции, ФРГ и Украины, посвященный размещению в Донбассе миротворцев ООН, «Ъ» первым сообщил еще 2 апреля. Как рассказал «Ъ» собеседник, близкий к МИД Украины, Петр Порошенко первым прибыл к зданию ратуши, где должна была пройти встреча, «тем самым продемонстрировав заинтересованность в решении вопросов мира на Украине». «Встреча началась с неформального общения, лидеры не стали дожидаться официального старта переговоров. С точки зрения дипломатического протокола подобные знаки дают понять, что произошло то, чего не хотела Россия: встреча в формате четыре минус один и обсуждение интересов России без ее участия», — заверил источник «Ъ».

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Политики обсудили реализацию минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе, возможные параметры будущей миротворческой миссии, а также гуманитарные проблемы и возможность освобождения заложников с обеих сторон.

Причем Киев заверяет: Франция и Германия поддержали введение на Украину полноценной миротворческой миссии ООН, которая будет размещена по всей территории Донбасса, и в том числе на границе с Россией (Москва, напомним, выступает за размещение миссии для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения в Донбассе, а также, возможно, в других районах, где работают наблюдатели). «И канцлер Германии, и президент Франции поддержали эту позицию Украины, так же как это сделали и наши американские партнеры, — убеждал журналистов Петр Порошенко.— Россияне должны поддержать проект резолюции Совбеза, где была бы четко зафиксирована “дорожная карта” с учетом минских договоренностей и с учетом миротворцев». При этом он добавил, что также обсуждал с собеседниками «введение санкций за незаконное проведение выборов в Крыму». О реакции Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель публично не сообщалось.

По словам собеседника «Ъ» в украинской президентской администрации, в целом «главной темой встречи стала сверка позиций перед переговорами в полном “нормандском формате”», причем беседу втроем в Киеве восприняли как свидетельство «поддержки Украины со стороны Запада».

Депутат от «Блока Петра Порошенко» Александр Черненко заявил «Ъ», что «многие называют эту встречу просто: “Нормандия минус Россия” или встреча союзников».

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Представитель правительства ФРГ в разговоре с корреспондентом ТАСС выступил более сдержанно: «Короткая встреча служила обмену мнениями о ситуации на востоке Украины и возможных будущих этапах минского процесса». Напомним, ранее источник «Ъ» в МИД РФ заявлял: «Ничего против такого рода встреч мы не имеем. Пусть собираются. Но нужно понимать, что вопрос о миротворцах в Донбассе решаться будет не в Ахене, а в Совбезе ООН. Без решения Совбеза миротворцы там не появятся». Впрочем, о том же говорил ранее и заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, признавая: «Поскольку Россия имеет право вето в Совете Безопасности ООН, без Москвы продвинуть этот вопрос будет очень сложно».

Как рассказал по итогам встречи Петр Порошенко, уже в ближайшее время лидеры «нормандской четверки» могут собраться в Париже. Перед этим у Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона будет возможность пообщаться с Владимиром Путиным по отдельности: канцлер увидится с российским президентом в Сочи 18 мая, а президент Макрон посетит Москву и Санкт-Петербург 24—25 мая .