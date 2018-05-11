Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
6-летняя дочь Кристины Орбакайте учится водить машину
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Эксперт: Асад ответом на оскорбление "положил Трампа на лопатки"
Медведев сказал об увеличении пенсионного возраста
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
32На Красной площади прошел Парад Победы
02:50 (мск), источник: Известия

Россия не поставляет Сирии С-300

В Кремле рассказали о военно-техническом сотрудничестве с арабской республикой.

Источник: РИА "Новости"

Переговоры о передаче Сирии российской противовоздушной системы С-300 не ведутся, речи о поставках этого вида вооружений пока нет. Об этом «Известиям» сообщил помощник президента РФ Владимира Путина по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин. Информация о возможных поставках зенитно-ракетных комплексов С-300 Сирии появилась после апрельских ударов по различным объектам на территории страны силами США, Франции и Великобритании.

Читайте также
Многоцелевой истребитель Су-30. Досье

— Пока ни о каких поставках современных новых систем (противовоздушной обороны. — «Известия») речи не идет, — заявил «Известиям» Владимир Кожин, отвечая на вопрос о передаче Сирии системы С-300.

Помощник Владимира Путина отметил, что у сирийских вооруженных сил есть «всё, что надо».

Известно, что сейчас на вооружении армии Сирии состоят комплексы противовоздушной обороны советского периода, из новинок — современные российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». В прошлом месяце, комментируя вероятность поставок С-300 сирийской стороне, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России более нет моральных обязательств не осуществлять их.

В экспертной среде отмечают, что если поставка С-300 и состоится, то на некоммерческой основе.
Фоторепортаж
Новейший российский истребитель Су-57

— Обучение управлению системой сирийские военнослужащие могли бы пройти в России. Кроме того, помощь в ее освоении могут оказать иранские союзники Сирии, у которых на вооружении С-300 уже есть, — пояснил «Известиям» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Эксперт напомнил, что, когда Россия поставила Ираку штурмовики Су-25, при нанесении ударов по позициям запрещенного на территории РФ «Исламского государства», самолетами управляли иранские пилоты.

9 мая в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главы государств обсудили положение дел вокруг Сирии. Однако он не стал уточнять, говорилось ли на этой встрече о недавних ударах Израиля по сирийским территориям.

32
фотографии
32
фотографии
32
фотографии
 Деление ядра: Почему Демократическая партия США выступила против нового ядерного оружия
Игры с реальностью: Как сходить на квест и не пострадать
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Россия не прошла в финал «Евровидения»
Найдено секретное хранилище биткоинов с миллиардами долларов
Украина, Германия и Франция обсудили Донбасс без участия РФ
Нереальная красота: как digital-модели покоряют мир
Россия может ограничить ввоз томатов и огурцов из Армении
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Чехия обыграла Россию на ЧМ по хоккею Героями матча стали звезды «Бостона» Давид Пастрняк и Давид Крейчи, которые приняли участие во всех шайбах своей команды
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь