Россия не поставляет Сирии С-300
В Кремле рассказали о
В Кремле рассказали о
Переговоры о передаче Сирии российской противовоздушной системы С-300 не ведутся, речи о поставках этого вида вооружений пока нет. Об этом «Известиям» сообщил помощник президента РФ Владимира Путина по
— Пока ни о каких поставках современных новых систем (противовоздушной обороны. — «Известия») речи не идет, — заявил «Известиям» Владимир Кожин, отвечая на вопрос о передаче Сирии системы С-300.
Помощник Владимира Путина отметил, что у сирийских вооруженных сил есть «всё, что надо».
Известно, что сейчас на вооружении армии Сирии состоят комплексы противовоздушной обороны советского периода, из новинок — современные российские зенитные
— Обучение управлению системой сирийские военнослужащие могли бы пройти в России. Кроме того, помощь в ее освоении могут оказать иранские союзники Сирии, у которых на вооружении С-300 уже есть, — пояснил «Известиям» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
Эксперт напомнил, что, когда Россия поставила Ираку штурмовики Су-25, при нанесении ударов по позициям запрещенного на территории РФ «Исламского государства», самолетами управляли иранские пилоты.
9 мая в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и израильского