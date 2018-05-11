Россия не поставляет Сирии С-300

Источник: РИА "Новости"

Переговоры о передаче Сирии российской противовоздушной системы С-300 не ведутся, речи о поставках этого вида вооружений пока нет. Об этом «Известиям» сообщил помощник президента РФ Владимира Путина по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин. Информация о возможных поставках зенитно-ракетных комплексов С-300 Сирии появилась после апрельских ударов по различным объектам на территории страны силами США, Франции и Великобритании.

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— Пока ни о каких поставках современных новых систем (противовоздушной обороны. — «Известия») речи не идет, — заявил «Известиям» Владимир Кожин, отвечая на вопрос о передаче Сирии системы С-300.

Помощник Владимира Путина отметил, что у сирийских вооруженных сил есть «всё, что надо».

Известно, что сейчас на вооружении армии Сирии состоят комплексы противовоздушной обороны советского периода, из новинок — современные российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». В прошлом месяце, комментируя вероятность поставок С-300 сирийской стороне, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России более нет моральных обязательств не осуществлять их.

В экспертной среде отмечают, что если поставка С-300 и состоится, то на некоммерческой основе.

— Обучение управлению системой сирийские военнослужащие могли бы пройти в России. Кроме того, помощь в ее освоении могут оказать иранские союзники Сирии, у которых на вооружении С-300 уже есть, — пояснил «Известиям» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Эксперт напомнил, что, когда Россия поставила Ираку штурмовики Су-25, при нанесении ударов по позициям запрещенного на территории РФ «Исламского государства», самолетами управляли иранские пилоты.

9 мая в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главы государств обсудили положение дел вокруг Сирии. Однако он не стал уточнять, говорилось ли на этой встрече о недавних ударах Израиля по сирийским территориям.