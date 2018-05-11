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02:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Дню выборов обозначили рамки аномального

В ЦИКе провели инструктаж региональных избиркомов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Центризбирком провел совещание с главами избиркомов субъектов РФ, которым продемонстрировали недостатки в их работе. По словам участников совещания, на живых примерах регионам показали параметры, за которыми нужно следить, в частности за числом голосующих на дому и графиком ввода протоколов в ГАС «Выборы». В ЦИКе «Ъ» сказали, что речь шла не о прошедших, а будущих выборах.

В ЦИКе отменили назначенное на 11 мая подведение итогов кампании по выборам президента РФ. После инаугурации президента интерес к публичному подведению итогов выборов и разбору ошибок пропал, полагает собеседник «Ъ», близкий к ЦИКу. Зато комиссия провела вчера по видеосвязи в закрытом режиме разбор с главами региональных избиркомов.

Фоторепортаж
Состоялись выборы президента России
Источник «Ъ» в ЦИКе утверждает, что во время совещания руководство ЦИКа демонстрировало главам региональных избиркомов, «какие моменты в их работе вызывают вопросы».

«Сделано это было для того, чтобы эти вопросы потом не задавали СМИ, ведь скоро начинается и региональная кампания», — говорит собеседник «Ъ». Зампред ЦИКа Николай Булаев сказал «Ъ», что с главами избирательных комиссий субъектов РФ «обсуждались выборы будущие, прошедшие не обсуждались». Он отказался от подробных комментариев.

Участники совещания утверждают, что в ЦИКе выработали несколько параметров, которые должны выявить аномалии в день голосования.

После этого демонстрировали слайды, в том числе с лучшими или худшими субъектами РФ. По словам одного из собеседников «Ъ», в ЦИКе предложили коллегам из регионов следить за кривой Гаусса при подведении итогов голосования (на графике при нормальной явке выглядит как колокол без пиков и отклонений). В конце марта на конференции Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) первый заместитель главы АП Сергей Кириенко, как говорили РБК участники мероприятия, заявил, что метод проверки подлинности результатов выборов по кривой Гаусса некорректен.

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Глава ЦИКа Элла Памфилова сообщала, что не готова верить этому методу проверки, пока сторонники теории «не придут и на основе реальных выборов тех стран, которым они доверяют, их не проиллюстрируют, как показывают там кривую Гаусса». Однако на совещании в ЦИКе продемонстрировали также список регионов, в которых отклонения от кривой Гаусса были самыми сильными (среди них Алтайский край) или, напротив, самыми слабыми (Москва).

Также участникам совещания показывали регионы, где активно голосовали на дому. При этом «отклонением от нормы» называли прибавку в 500 человек за счет «надомников». Еще один показатель «аномальности» — манипуляции со списками избирателей: к примеру, их резкая «чистка» даже в день голосования. Среди аутсайдеров во многих слайдах фигурировал Санкт-Петербург, указывают собеседники «Ъ». На совещании его «не ругали», а «приводили аналитику, которую делал ЦИК», в том числе по аномальному голосованию.

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После президентских выборов из-за большого числа жалоб с проверкой в Петербург приезжало руководство ЦИКа, а членов городской комиссии лишили премий. Больше всего претензий у петербургских наблюдателей возникло как раз к составлению списков избирателей: на многих участках они оказались искусственно сокращены. Граждане обнаружили себя в списках в других регионах, за счет чего формально выросла явка. В апреле пять членов избиркома, представляющих парламентские партии, пожаловались председателю ЦИКа на главу регионального избиркома Виктора Панкевича из-за того, что их не пригласили наблюдать за процедурой пересчета бюллетеней.

Еще один параметр, на который указали регионам в ЦИКе, — время ввода протоколов в систему ГАС «Выборы». «Возможные задержки с вводом протоколов связаны с разными причинами. Где-то, как в Якутии, с большими расстояниями (протоколы вводятся только в ТИКах.— “Ъ”), а где-то члены комиссий могут “советоваться” перед подведением итогов, — говорит один из собеседников “Ъ”.— Насколько планомерно и равномерно происходит ввод, также видно на графиках». Региональные избиркомы могут использовать выявленные ЦИКом «аномальные» показатели на своих территориях при переформировании участковых избирательных комиссий.

Максим Иванов; Мария Карпенко, Санкт-Петербург

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