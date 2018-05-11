Дню выборов обозначили рамки аномального
В ЦИКе провели инструктаж региональных избиркомов.
В ЦИКе провели инструктаж региональных избиркомов.
Центризбирком провел совещание с главами избиркомов субъектов РФ, которым продемонстрировали недостатки в их работе. По словам участников совещания, на живых примерах регионам показали параметры, за которыми нужно следить, в частности за числом голосующих на дому и графиком ввода протоколов в ГАС «Выборы». В ЦИКе «Ъ» сказали, что речь шла не о прошедших, а будущих выборах.
В ЦИКе отменили назначенное на 11 мая подведение итогов кампании по выборам президента РФ. После инаугурации президента интерес к публичному подведению итогов выборов и разбору ошибок пропал, полагает собеседник «Ъ», близкий к ЦИКу. Зато комиссия провела вчера по видеосвязи в закрытом режиме разбор с главами региональных избиркомов.
«Сделано это было для того, чтобы эти вопросы потом не задавали СМИ, ведь скоро начинается и региональная кампания», — говорит собеседник «Ъ». Зампред ЦИКа Николай Булаев сказал «Ъ», что с главами избирательных комиссий субъектов РФ «обсуждались выборы будущие, прошедшие не обсуждались». Он отказался от подробных комментариев.
После этого демонстрировали слайды, в том числе с лучшими или худшими субъектами РФ. По словам одного из собеседников «Ъ», в ЦИКе предложили коллегам из регионов следить за кривой Гаусса при подведении итогов голосования (на графике при нормальной явке выглядит как колокол без пиков и отклонений). В конце марта на конференции Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) первый заместитель главы АП Сергей Кириенко, как говорили РБК участники мероприятия, заявил, что метод проверки подлинности результатов выборов по кривой Гаусса некорректен.
Глава ЦИКа Элла Памфилова сообщала, что не готова верить этому методу проверки, пока сторонники теории «не придут и на основе реальных выборов тех стран, которым они доверяют, их не проиллюстрируют, как показывают там кривую Гаусса». Однако на совещании в ЦИКе продемонстрировали также список регионов, в которых отклонения от кривой Гаусса были самыми сильными (среди них Алтайский край) или, напротив, самыми слабыми (Москва).
Также участникам совещания показывали регионы, где активно голосовали на дому. При этом «отклонением от нормы» называли прибавку в 500 человек за счет «надомников». Еще один показатель «аномальности» — манипуляции со списками избирателей: к примеру, их резкая «чистка» даже в день голосования. Среди аутсайдеров во многих слайдах фигурировал
После президентских выборов
Еще один параметр, на который указали регионам в ЦИКе, — время ввода протоколов в систему ГАС «Выборы». «Возможные задержки с вводом протоколов связаны с разными причинами.
Максим Иванов; Мария Карпенко, Санкт-Петербург