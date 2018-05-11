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03:42 (мск), источник: Восток Медиа

Самый эффективный «гектар» выберут в Хабаровском крае

Лучший по освоению «дальневосточный гектар» выберут среди районов Хабаровского края. Конкурсная комиссия определит, где лучше и эффективнее используют земельные наделы и какое участие в процессе принимает местная власть.

Источник: Reuters

Конкурс проводит Совет муниципальных образований Хабаровского края, в нём участвует 122 района, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

На первом этапе, который проводился в 2017 году, жюри оценивало количество участков, а также число заявок и отказов. Лучшим тогда признали самый южный район региона — Бикинский. За это он получил 3 миллиона 700 тысяч рублей.

«На эти деньги мы приобрели новый автобус ПАЗ, который передали для осуществления межпоселенческих перевозок, а также автомобиль УАЗ “Фермер”, который передали в пользование теплоснабжающей организации», — рассказал глава Бикинского района Сергей Корольков.

Село Покровка, которое располагается на границе с КНР, заняло второе место среди сельских поселений, получив 1 миллион 100 тысяч рублей. Эти деньги местные власти потратили на благоустройство поселковых дорог.

Среди небольших населённых пунктов лучшим признали село Орель-Чля в Николаевском районе — ему досталось 2 миллиона 150 тысяч рублей. На третьем месте — село Новоильиновка Комсомольского района, получившее 550 тысяч рублей. Второе место среди районов занял Ульчский район, которому досталось 2 миллиона 100 тысяч рублей. На третьем месте — Вяземский район, он получил 1 миллион 50 тысяч рублей.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», Хабаровский край стабильно остаётся в числе лидеров среди регионов, в которых можно взять «дальневосточный гектар». Возможностью получить в безвозмездное пользование участок размером до одного гектара воспользовались около 7700 человек. Работа с жителями продолжается: сейчас они реализуют на своих землях новые проекты, некоторые из которых уже известны на территории всей России.

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