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03:48 (мск), источник: Губерния онлайн

Зенитчики ВВО уничтожили «противников» в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошла тренировка для военнослужащих подразделения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа. Служащие должны были отразить нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника на пусковые позиции, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

«Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, была смоделирована ситуация по нападению диверсионных групп, действующих с различных направлений, на пусковые позиции ЗРС С-300 с целью помешать расчетам уничтожить летательные аппараты условного противника», — рассказали в пресс-службе округа.

Получив сигнал о нападении, военные выдвинулись на место, организовали оборону и провели бой. Они уничтожили «диверсантов». При этом особое внимание уделялось слаженности действий подразделений при выполнении задач.

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