Зенитчики ВВО уничтожили «противников» в Хабаровском крае

«Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, была смоделирована ситуация по нападению диверсионных групп, действующих с различных направлений, на пусковые позиции ЗРС С-300 с целью помешать расчетам уничтожить летательные аппараты условного противника», — рассказали в пресс-службе округа.