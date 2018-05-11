Зенитчики ВВО уничтожили «противников» в Хабаровском крае
В Хабаровском крае прошла тренировка для военнослужащих подразделения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа. Служащие должны были отразить нападение
В Хабаровском крае прошла тренировка для военнослужащих подразделения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа. Служащие должны были отразить нападение
«Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, была смоделирована ситуация по нападению диверсионных групп, действующих с различных направлений, на пусковые позиции ЗРС С-300 с целью помешать расчетам уничтожить летательные аппараты условного противника», — рассказали в
Получив сигнал о нападении, военные выдвинулись на место, организовали оборону и провели бой. Они уничтожили «диверсантов». При этом особое внимание уделялось слаженности действий подразделений при выполнении задач.