Ветераны попросили Вячеслава Шпорта выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора

Ветераны Великой отечественной войны обратились к губернатору Вячеславу Шпорту с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



9 мая на торжественном приеме в честь Дня Победы в Хабаровске Назар Тимофеевич Сушко, житель Комсомольска-на-Амуре, член совета ветеранов авиастроительного завода, отметил развитие региона за время руководства Вячеслава Шпорта и призвал сохранить этот курс, выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие губернаторские выборы.



Это предложение было поддержано аплодисментами.



В своих выступлениях поддержали призыв комсомольчанина ветераны из Хабаровска, в частности, член совета ветеранов ДВГУПС Иван Фёдорович Евсеев.



— Вы хорошо знаете проблемы региона и много делаете для его развития, если у вас есть желание и возможность, я бы попросил вас выдвинуть свою кандидатуру на губернаторские выборы, — сказал Иван Федорович. — Знаю, что мое предложение поддержали бы многие мои коллеги по университету.

— Если вы мне доверяете, я вас не подведу, — сказал губернатор в диалоге с ветеранами.