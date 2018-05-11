Ветераны попросили Вячеслава Шпорта выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора
Единый день голосования состоится 9 сентября.
Единый день голосования состоится 9 сентября.
Ветераны Великой отечественной войны обратились к губернатору Вячеславу Шпорту с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
9 мая на торжественном приеме в честь Дня Победы в Хабаровске Назар Тимофеевич Сушко, житель
В своих выступлениях поддержали призыв комсомольчанина ветераны из Хабаровска, в частности, член совета ветеранов ДВГУПС Иван Фёдорович Евсеев.
— Вы хорошо знаете проблемы региона и много делаете для его развития, если у вас есть желание и возможность, я бы попросил вас выдвинуть свою кандидатуру на губернаторские выборы, — сказал Иван Федорович. — Знаю, что мое предложение поддержали бы многие мои коллеги по университету.
— Если вы мне доверяете, я вас не подведу, — сказал губернатор в диалоге с ветеранами.
Выборы губернатора Хабаровского края состоятся в единый день голосования — 9 сентября 2018 года.
Напомним, Вячеслав Шпорт является губернатором региона с 30 апреля 2009 года.