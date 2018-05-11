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03:21 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Ветераны попросили Вячеслава Шпорта выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора

Единый день голосования состоится 9 сентября.

Ветераны Великой отечественной войны обратились к губернатору Вячеславу Шпорту с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

9 мая на торжественном приеме в честь Дня Победы в Хабаровске Назар Тимофеевич Сушко, житель Комсомольска-на-Амуре, член совета ветеранов авиастроительного завода, отметил развитие региона за время руководства Вячеслава Шпорта и призвал сохранить этот курс, выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие губернаторские выборы.

Это предложение было поддержано аплодисментами.


В своих выступлениях поддержали призыв комсомольчанина ветераны из Хабаровска, в частности, член совета ветеранов ДВГУПС Иван Фёдорович Евсеев.

— Вы хорошо знаете проблемы региона и много делаете для его развития, если у вас есть желание и возможность, я бы попросил вас выдвинуть свою кандидатуру на губернаторские выборы, — сказал Иван Федорович. — Знаю, что мое предложение поддержали бы многие мои коллеги по университету.

— Если вы мне доверяете, я вас не подведу, — сказал губернатор в диалоге с ветеранами.

Выборы губернатора Хабаровского края состоятся в единый день голосования — 9 сентября 2018 года.

Напомним, Вячеслав Шпорт является губернатором региона с 30 апреля 2009 года.

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