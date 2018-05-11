Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
4-летний мальчик спас жизнь своим младшим братьям-близнецам
Интересные факты о Второй мировой войне: об этом знают немногие
Любимые туфли Мадонны из 90-х перевыпустили
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Кем оказался ветеран, за которого заступился Путин
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Порошенко осудил «способ» России праздновать День Победы
Кто прошел в финал «Евровидения»
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Пользу грецких орехов подтвердили научно
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
03:55 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил о желании заключить с Ираном «хорошую сделку»

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться «хорошей сделки» с Ираном после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД).

Источник: AP 2018

По его словам, сделка не смогла предотвратить возможность попадания ядерного оружия в руки Ирана, и другие «страны на Ближнем Востоке, у которых есть деньги», начали бы искать возможности, чтобы заполучить ядерное оружие. «Это бы привело к катастрофе», — сказал Трамп.

Читайте также
Почему Меркель призвала Европу перестать полагаться на США

Он отметил, что США вводят «самые суровые санкции против Ирана». «Я надеюсь, что я смогу достичь с ними хорошую сделку, справедливую сделку. Лучшую для них. Но мы не можем им позволить обладать ядерным оружием» , — сказал президент США.

При этом он отметил, что США «должны иметь возможность пойти на их военные базы, чтобы убедиться, что они не занимаются обманом». «Конечно, мы уверены, что они не обманывают, но на всякий случай» , — добавил Трамп.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Читайте также
Иран и Израиль обменялись ударами

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при этом во всех десяти отчетах подтвердило соблюдение Ираном договоренностей в рамках ядерной сделки. Это подтверждали и все остальные страны, которые вели переговоры по данному соглашению.

При этом, как говорится в заявлении Белого дома, распространенном после выступления Трампа, процесс восстановления санкций США против Ирана, снятых ранее по СВПД, начнется немедленно. Восстановленные санкции будут направлены на критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимический и финансовый секторы.

 Оттесненный охраной Путина ветеран рассказал о случившемся
Асад ответил Трампу, назвавшему его 'животным'
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Россия не прошла в финал «Евровидения»
Опрос показал, какой пенсионный возраст считают оптимальным в РФ
Украина, Германия и Франция обсудили Донбасс без участия РФ
Нереальная красота: как digital-модели покоряют мир
Россия может ограничить ввоз томатов и огурцов из Армении
Каких людей считают красивыми представители разных народов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Чехия обыграла Россию на ЧМ по хоккею Героями матча стали звезды «Бостона» Давид Пастрняк и Давид Крейчи, которые приняли участие во всех шайбах своей команды
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь