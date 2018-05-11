Трамп заявил о желании заключить с Ираном «хорошую сделку»

Источник: AP 2018

По его словам, сделка не смогла предотвратить возможность попадания ядерного оружия в руки Ирана, и другие «страны на Ближнем Востоке, у которых есть деньги», начали бы искать возможности, чтобы заполучить ядерное оружие. «Это бы привело к катастрофе», — сказал Трамп.

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Он отметил, что США вводят «самые суровые санкции против Ирана». «Я надеюсь, что я смогу достичь с ними хорошую сделку, справедливую сделку. Лучшую для них. Но мы не можем им позволить обладать ядерным оружием» , — сказал президент США.

При этом он отметил, что США «должны иметь возможность пойти на их военные базы, чтобы убедиться, что они не занимаются обманом». «Конечно, мы уверены, что они не обманывают, но на всякий случай» , — добавил Трамп.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при этом во всех десяти отчетах подтвердило соблюдение Ираном договоренностей в рамках ядерной сделки. Это подтверждали и все остальные страны, которые вели переговоры по данному соглашению.