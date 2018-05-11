Чем остался крайне недоволен глава Приморья

Источник: VLADNEWS

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко во время своей рабочей поездки в Лазовский район проверил работу по ремонту моста через реку Соколовка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. По плану мост должен быть сдан в этом году.

Напомним, в декабре 2017 года на мосту прогнулись металлические пролетные строения. В настоящее время здесь завершаются работы по замене деревянного настила. Также подготовлена необходимая документация для капитального ремонта опор моста. К декабрю этого года планируется сделать опоры монолитными и заменить балки пролетного строения на новые, выдерживающие нагрузку до 60 тонн.

Однако Андрею Тарасенко не понравилось, как проходит работа. Глава уверен, что ремонт идет довольно медленно, не смотря на все предоставленные ресурсы.

Тарасенко поручил рабочим ускорить работы, так как сделано немного.