Ежемесячная зарплата Шпорта увеличилась на 25% и составила 1,4 миллиона

Источник: Восток Медиа

Информацию о доходах, расходах и имуществе Вячеслава Шпорта опубликовали на сайте краевого правительства. В собственности у главы региона всё тот же автомобиль — Lexus LX570, прицеп МЗСА 817717 и снегоход Lynx 69 Yeti 600. Квартиру в 115 квадратных метров губернатор не сменил. В 2016-м общегодовой доход Вячеслава Шпорта составил 12,7 миллиона рублей, ежемесячная зарплата — один миллион.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», госслужащие в Хабаровском крае в 2017 году в среднем получали около 75 тысяч рублей в месяц, за год — 880 тысяч. Это почти на десять процентов больше, чем средняя зарплата чиновников по всему Дальнему Востоку.

Агентство писало, что объём доходов казны Хабаровского края в 2017 году планировали увеличить более чем на 6,2 миллиарда рублей. Большую часть «прибавки» составили налоговые и неналоговые доходы — 5,8 миллиарда, то есть собственные доходы краевого бюджета. Так, налог на прибыль организаций вырос на 4,2 миллиарда, увеличились поступления от акцизов и налогов на добычу полезных ископаемых и на доходы физических лиц.