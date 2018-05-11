Счетная палата края сообщила о нарушениях в сфере закупок на 6 млрд рублей

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В прошлом году аудиторы Счетной палаты Красноярского края выявили более двух тысяч нарушений в сфере законодательства на общую сумму 7,7 млрд рублей. Об этом депутатам Законодательного Собрания сообщила председатель контрольного органа Татьяна Давыденко.

На заседании комитета по бюджету и экономической политике краевого парламента Счетная палата представила ежегодный отчет о деятельности ведомства в 2017 году. Аудиторы проводили проверки на основе предложений органов власти. 20 из них поступило от депутатов Законодательного Собрания, 16 — от губернатора края, два — от Счетной палаты РФ.

В прошлом году аудиторы провели 26 контрольных мероприятий. Большое внимание они уделили расходованию средств на подготовку к Универсиаде в Красноярске. Этой теме Счетная палата посвятила четыре проверки. По итогам всех мероприятий в 2017 году аудиторы нашли 2 240 нарушений на 7,7 млрд рублей.

Основной объем нарушений — 6 млрд рублей (78%) — установлен в ходе проверок реализации законодательства в сфере закупок.

Кроме того, выявлены нарушения при формировании и исполнении бюджетов, при ведении бухгалтерского учета и отчетности, при управлении и распоряжении госсобственностью. Татьяна Давыденко при этом отметила, что на сегодняшний день 70% нарушений устранено полностью или частично.

Говоря о работе в текущем году, глава Счетной палаты подчеркнула, что необходимо пересмотреть систему социальной поддержки населения, управление госпредприятиями и обществами. Татьяна Давыденко также обратила внимание на повышение конкурентоспособности краевой сельхозпродукции. Здесь, по мнению главы Счетной палаты, должна быть инвестиционная программа.

Помимо прочего, стоит пересмотреть собираемость налогов, сделать информационную базу более реалистичной. Также Татьяна Давыденко рассказала о необходимости внедрения единой жилищной политики и создании органа, отвечающего за это направление, о повышении эффективности расходов фонда капитального ремонта, об улучшении межбюджетных отношений.

После доклада депутаты задали главе Счетной палаты вопросы. Они касались прожиточного минимума и МРОТ, деятельности органов местного самоуправления, капитального ремонта и других сфер. Депутат Сергей Зяблов отметил профессионализм Счетной палаты и подчеркнул, что заключения по итогам проверок выявляют много интересного и полезного.

«Хотелось бы, чтобы вы тщательно следили за тем, как учитываются ваши рекомендации, ведь зачастую вами обнажаются важные системные проблемы. Вы помогаете найти ключевые ошибки, но на ваши заключения не все реагируют должным образом. К примеру, что мы видим по перинатальному центру в Норильске? План графика работ составлялся управлением капительного строительства края без учета сроков. Это говорит о том, что не будет никакого контроля качества и своевременного ввода объекта в эксплуатацию. Нонсенс, когда в договоре не указываются важнейшие моменты! Второй пример — минусинский мост. Изначально было понятно, что субсидию неправильно распределили муниципалитету. Это ведь не работы по асфальтированию тротуаров — это мост. В результате получили фиаско. Все потихонечку уходит в песок. На юге края ни одного качественного социального объекта, построенного вовремя, нет! Хочу вам предложить обострять эти темы», — отметил Зяблов.