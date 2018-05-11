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09:46 (мск), источник: СуперОмск

Стали известны вероятные претенденты на пост ректора ОмГПУ

В Омском государственном педагогическом университете развернулась очередная борьба за пост ректора.

Как ранее сообщал «СуперОмск», накануне подал в отставку исполняющий обязанности ректора Геннадий Косяков. Свой уход он объяснил личными мотивами.

По сведениям «СуперОмска», возможными кандидатами на пост ректора педагогического вуза могут стать директор тарского филиала ОмГПУ Людмила Берестовская и заместитель главы Тарского района по социальным вопросам Владимир Жилин.

Жилин ранее работал главой тарского филиала ОмГПУ. Выставлял свою кандидатуру на выборы ректора вуза, но проиграл. Теперь ему может быть предоставлена новая попытка попробовать стать ректором.

Министерству образования и науки России предстоит для начала принять отставку Геннадия Косякова, а затем назначить нового руководителя вуза. Возможно, вопрос будет отложен до завершения формирования нового состава правительства России к 17 мая. Не исключено, что на уровне федерации вернуться к идее объединения педуниверситета с ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

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