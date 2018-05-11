Стали известны вероятные претенденты на пост ректора ОмГПУ

Как ранее сообщал «СуперОмск», накануне подал в отставку исполняющий обязанности ректора Геннадий Косяков. Свой уход он объяснил личными мотивами.

По сведениям «СуперОмска», возможными кандидатами на пост ректора педагогического вуза могут стать директор тарского филиала ОмГПУ Людмила Берестовская и заместитель главы Тарского района по социальным вопросам Владимир Жилин.

Жилин ранее работал главой тарского филиала ОмГПУ. Выставлял свою кандидатуру на выборы ректора вуза, но проиграл. Теперь ему может быть предоставлена новая попытка попробовать стать ректором.