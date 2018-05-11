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11:13 (мск), источник: ДЕЙТА

Подготовка к ВЭФ — 2018 началась в Приморье

Утверждена «дорожная карта» по подготовке и проведению IV Восточного экономического форума 2018 года, об этом DEITA. RU сообщили организаторы форума.

Источник: Reuters

Документ, утвержденный врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко, включает 14 разделов, среди них — подготовка транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустройство, обучение волонтеров и сервисного персонала, транспортное обеспечение, гостиничное размещение, организация питания и безопасности участников Форума. Реализация координационного плана будет способствовать повышению уровня организации Форума, а также позволит обеспечить контроль за подготовкой края и города к мероприятию.

Каждое направление будет курировать профильный департамент под руководством соответствующего вице-губернатора Приморского края в тесном взаимодействии с Фондом «Росконгресс», администрацией Владивостока, руководством Дальневосточного федерального университета и рабочей группой Оргкомитета по безопасности.

Напомним, IV Восточного экономического форума состоится во Владивостоке 11—13 сентября 2018 год.

Екатерина Лапкина.

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