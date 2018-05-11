Подготовка к ВЭФ — 2018 началась в Приморье
Утверждена «дорожная карта» по подготовке и проведению IV Восточного экономического форума 2018 года, об этом DEITA. RU сообщили организаторы форума.
Утверждена «дорожная карта» по подготовке и проведению IV Восточного экономического форума 2018 года, об этом DEITA. RU сообщили организаторы форума.
Документ, утвержденный врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко, включает 14 разделов, среди них — подготовка транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустройство, обучение волонтеров и сервисного персонала, транспортное обеспечение, гостиничное размещение, организация питания и безопасности участников Форума. Реализация координационного плана будет способствовать повышению уровня организации Форума, а также позволит обеспечить контроль за подготовкой края и города к мероприятию.
Каждое направление будет курировать профильный департамент под руководством соответствующего
Напомним, IV Восточного экономического форума состоится во Владивостоке
Екатерина Лапкина.