Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Елена Воробей балует больную дочь
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Вера Брежнева опубликовала нежный снимок с Константином Меладзе
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Самойлова заняла 24-е место в рейтинге букмекеров «Евровидения»
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
«Не могу поверить, что ты мой»: Иглесиас показал фото с сыном
СМИ о задохнувшемся пилоте США: Летел бить Сирию
Шеф протокола Медведева, экс-помощница Путина решила уволиться
«Первый канал» сменил ведущих программы «Время»
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Пользу грецких орехов подтвердили научно
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
13:00 (мск), источник: Newslab.ru

Александр Усс назначил первого вице-премьера краевого правительства

Кандидата на эту должность согласовали еще в апреле.

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс назначил первого заместителя председателя правительства региона. Им стал Юрий Лапшин, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Кандидатуру Лапшина на эту должность депутаты Законодательного Собрания края одобрили еще в середине апреля 2018 года. До этого он занимал пост и.о. зампреда краевого правительства, на который был назначен еще экс-губернатором Виктором Толоконским в октябре 2014 года.

В краевую власть Лапшин пришел из Хакасии, где был председателем правительства республики.

Предыстория: Краевые депутаты одобрили кандидатуру на пост первого вице-премьера красноярского правительства.

Все новости региона
 Александр Усс назначил первого вице-премьера краевого правительства
Выехавший на встречку мотоциклист врезался в грузовик и погиб
Минюст России не признал решение суда о «компенсациях за Крым»
Почему Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
«Газпром» задержал на три месяца выплату дивидендов Миллеру
В Мурманске побит температурный рекорд 1948 года
Дагестанские полицейские устроили дуэль на табельном оружии
Назван расширенный состав сборной РФ для подготовки к ЧМ-2018
Разрушающий печень вирус преследует человека около 12000 лет
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Воробьеву звезды не светят. Россия проиграла Чехии Все четыре шайбы нашего соперника были заброшены при участии звезд «Бостона», которые прибыли в расположение команды вчера ранним утром
Авто
Первый «джип» Rolls-Royce — все подробности Компания Rolls-Royce представила один из самых роскошных кроссоверов в мире
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой Представительница России не смогла набрать достаточное количество баллов, чтобы продолжить участие в конкурсе
Недвижимость
Мутко может заняться строительством в России
К американцу в гостиную «прилетели» шесть енотов
У Волочковой протекла крыша
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь