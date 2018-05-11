Александр Усс назначил первого вице-премьера краевого правительства
Кандидата на эту должность согласовали еще в апреле.
Кандидата на эту должность согласовали еще в апреле.
Врио губернатора Красноярского края Александр Усс назначил первого заместителя председателя правительства региона. Им стал Юрий Лапшин, сообщили в
Кандидатуру Лапшина на эту должность депутаты Законодательного Собрания края одобрили еще в середине апреля 2018 года. До этого он занимал пост и.о. зампреда краевого правительства, на который был назначен еще
В краевую власть Лапшин пришел из Хакасии, где был председателем правительства республики.
Предыстория: Краевые депутаты одобрили кандидатуру на пост первого