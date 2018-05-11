Александр Усс назначил первого вице-премьера краевого правительства

Кандидатуру Лапшина на эту должность депутаты Законодательного Собрания края одобрили еще в середине апреля 2018 года. До этого он занимал пост и.о. зампреда краевого правительства, на который был назначен еще экс-губернатором Виктором Толоконским в октябре 2014 года.