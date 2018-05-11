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14:41 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип выступил в парламенте с отчетом о деятельности кабмина

Реформа центральной публичной власти, органов контроля, привлечение и поощрение инвестиций, создание новых рабочих мест и увеличение пособий для социальных программ и в области здравоохранения.

Источник: Publika.md

Это лишь некоторые достижения правительства Филипа за прошлый год. Премьер представил отчёт о деятельности кабмина в парламенте.

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«Мы начали менять систему там, где это было тяжелее всего — в самом правительстве. В 2017 году мы начали реформировать центральную публичную власть. За счёт оптимизации административных расходов мы сэкономили более 100 миллионов леев», — сказал премьер-министр Павел Филип.

Число министерств и сотрудников правительства сократили вдвое. Фонд зарплат остался прежним, при этом зарплаты чиновников в министерствах выросли в среднем на 80 процентов. По словам Павла Филипа, лучшая оплата труда будет стимулировать эффективную и квалифицированную работу.

Кроме того, правительство облегчило гражданам процесс оформления документов. Единые окна, которые открывают по всей стране, предоставляют около 1000 публичных услуг. Правительство сконцентрировалось и на стабилизации в банковском секторе.

«Положительным моментом является то, что начали расти объёмы и новых выданных кредитов, и депозитов, что означает, что начинает расти доверие граждан к банковской системе», — сказал премьер-министр Павел Филип.

Изменения почувствовали и предприниматели. Число документов и разрешений и время на их получение для начинающих бизнес сократилось в три раза. А число контролирующих органов сократилось в четыре раза. Благодаря этим реформам в частном и общественном секторе экономия составит свыше 100 миллионов евро ежегодно. Павел Филип отметил, что правительству удалось вернуть доверие внешних партнёров. В ближайшее время Молдова получит от МВФ новый транш кредита в 35 миллионов долларов, а Европейский Союз объявил, что предоставит нам 100 миллионов евро.

«Когда я возглавил правительство, внешние кредиторы, а именно Международный валютный фонд и Всемирный Банк заморозили отношения с нашей страной, а Евросоюз приостановил финансирование. А мы доказали, что можем хорошо работать даже под таким давлением», — сказал премьер-министр Павел Филип.

Премьер так же напомнил, что в прошлом году людям повысили зарплаты, пособия и прочие выплаты. Благодаря росту поступлений в госбюджет, пенсионная реформа проходит быстрее чем планировали.

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