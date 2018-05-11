Павел Филип: Молдова будет с Румынией лишь в составе ЕС

Источник: Publika.md

Молдова является суверенным и независимым государством, она будет с Румынией лишь в составе ЕС, заявил премьер Павел Филип газете The Guardian.

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«Правительство Молдовы исключает объединение с Румынией, несмотря на призывы к объединению двух стран», — сообщает издание.

Филип сказал, что Молдова — это суверенное государство, независимое от Румынии.

«Слишком много было сказано об объединении, идентичности, языке, а я хочу увидеть конкретные шаги по развитию страны. Подобные разговоры (об объединении) следует отложить до лучших времен, хотя уровень отношений между двумя странами находится на историческом максимуме», — сказал премьер изданию.