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17:55 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип: Молдова будет с Румынией лишь в составе ЕС

Молдова является суверенным и независимым государством, она будет с Румынией лишь в составе ЕС, заявил премьер Павел Филип газете The Guardian.

Источник: Publika.md

Молдова является суверенным и независимым государством, она будет с Румынией лишь в составе ЕС, заявил премьер Павел Филип газете The Guardian.

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«Правительство Молдовы исключает объединение с Румынией, несмотря на призывы к объединению двух стран», — сообщает издание.

Филип сказал, что Молдова — это суверенное государство, независимое от Румынии.

«Слишком много было сказано об объединении, идентичности, языке, а я хочу увидеть конкретные шаги по развитию страны. Подобные разговоры (об объединении) следует отложить до лучших времен, хотя уровень отношений между двумя странами находится на историческом максимуме», — сказал премьер изданию.

Тем не менее, Филип считает, что Молдова может быть вместе с Румынией «в составе ЕС».

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