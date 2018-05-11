Новосибирцы хотят справедливости. Травников рассказал о поступивших предложениях в стратегию развития региона
НОВОСИБИРСК, 11 мая, ФедералПресс. Они принимаются во всех МФЦ Новосибирской области.
НОВОСИБИРСК, 11 мая, ФедералПресс. Они принимаются во всех МФЦ Новосибирской области.
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников проинспектировал МФЦ «Зыряновский», где начат сбор предложений от горожан в Стратегию
Призыв недельной давности от Травникова нашел отклик у жителей региона. Тем более, как объяснял врио губернатора, «работа над стратегией предполагает опору и на мнение новосибирцев — все собранные идеи будут рассмотрены и учтены».
За прошедшие дни, со слов Андрея Травникова, новосибирцы в своих предложениях просят обратить внимание на решение вопросов «социальной поддержки и социальной справедливости».
«Не менее, чем сбор, важен вопрос обратной связи для всех, кто внес свои идеи в разработку стратегии. Поэтому я поручил сделать общедоступной информацию о количестве собранных и обработанных анкет, общем числе предложений и рейтинг идей, которые отметило в своих обращениях наибольший процент новосибирцев», — добавил врио губернатора. По его мнению, это позволит завоевать доверие граждан — «они поймут, что их обращения рассматриваются, а не сдают на пыльный склад».
Предложения в стратегию