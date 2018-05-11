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16:06 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новосибирцы хотят справедливости. Травников рассказал о поступивших предложениях в стратегию развития региона

НОВОСИБИРСК, 11 мая, ФедералПресс. Они принимаются во всех МФЦ Новосибирской области.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников проинспектировал МФЦ «Зыряновский», где начат сбор предложений от горожан в Стратегию социально-экономического развития.

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Призыв недельной давности от Травникова нашел отклик у жителей региона. Тем более, как объяснял врио губернатора, «работа над стратегией предполагает опору и на мнение новосибирцев — все собранные идеи будут рассмотрены и учтены».

За прошедшие дни, со слов Андрея Травникова, новосибирцы в своих предложениях просят обратить внимание на решение вопросов «социальной поддержки и социальной справедливости».

«Не менее, чем сбор, важен вопрос обратной связи для всех, кто внес свои идеи в разработку стратегии. Поэтому я поручил сделать общедоступной информацию о количестве собранных и обработанных анкет, общем числе предложений и рейтинг идей, которые отметило в своих обращениях наибольший процент новосибирцев», — добавил врио губернатора. По его мнению, это позволит завоевать доверие граждан — «они поймут, что их обращения рассматриваются, а не сдают на пыльный склад».

Предложения в стратегию социально-экономического развития собираются во всех мультифункциональных центрах Новосибирской области, в Общественной палате региона и через портал областного правительства.

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