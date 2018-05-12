Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Удар в спину: «Панцирь» РФ в Сирии был захвачен врасплох - СМИ
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Какими выросли дети-звезды советского кино
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
Юлия Меньшова рассмешила поклонников забавным танцем
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Стало известно о новом бизнесе Лужкова
Украина раскрыла убийство экс-депутата из РФ
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
15Сделать деньги
13:51 (мск), источник: Nakanune.ru

Столица Урала приняла нового генконсула Великобритании

Британский дипломат, уроженец Шотландии Дерек Лавери занял пост генерального консула Соединённого королевства в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе британского дипломатического представительства в РФ.

Источник: AP 2018

«Приехав в Екатеринбург, я с радостью и гордостью принял назначение на пост генерального консула, — отметил консул в опубликованном на сайте посольства видеоролике. — Я очень рад представлять Великобританию в этом обширном регионе, простирающемся от полярного круга до сибирских степей.

По информации пресс-службы диппредставительства, это не первая должность Лавери в России. В прошлом он занимал пост заместителя генконсула Великобритании в Санкт-Петербурге, а также заместителя пресс-секретаря британского посольства в Москве. Так, он стал первым дипломатом, который работал во всех трёх представительствах Лондона в России.

Все новости региона
СМИ узнали о возможных перестановках среди полпредов президента
В Иркутске испытали второй образец пассажирского лайнера МС-21
Фрегат ВМФ России следит за авианосцем США в Средиземном море
Скончался актер из «Закрытой школы» и «Спящих» Юрий Киндрат
Истребители ВВС США вышли на перехват российских Ту-95
ПФР назвал возраст самого пожилого пенсионера в стране
Германии предрекли захват газового рынка из-за Nord Stream 2
Выше планку: почему увеличение пенсионного возраста неизбежно
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Крестовый поход Воробьева: очередное испытание России Сборная России по хоккею проведет очередной матч группового этапа чемпионата мира в Дании, в котором попытается исправиться за обидное поражение от чехов в овертайме
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь