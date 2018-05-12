Столица Урала приняла нового генконсула Великобритании
Британский дипломат, уроженец Шотландии Дерек Лавери занял пост генерального консула Соединённого королевства в Екатеринбурге. Об этом сообщили в
Британский дипломат, уроженец Шотландии Дерек Лавери занял пост генерального консула Соединённого королевства в Екатеринбурге. Об этом сообщили в
«Приехав в Екатеринбург, я с радостью и гордостью принял назначение на пост генерального консула, — отметил консул в опубликованном на сайте посольства видеоролике. — Я очень рад представлять Великобританию в этом обширном регионе, простирающемся от полярного круга до сибирских степей.
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