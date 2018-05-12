Столица Урала приняла нового генконсула Великобритании

«Приехав в Екатеринбург, я с радостью и гордостью принял назначение на пост генерального консула, — отметил консул в опубликованном на сайте посольства видеоролике. — Я очень рад представлять Великобританию в этом обширном регионе, простирающемся от полярного круга до сибирских степей.

По информации пресс-службы диппредставительства, это не первая должность Лавери в России. В прошлом он занимал пост заместителя генконсула Великобритании в Санкт-Петербурге, а также заместителя пресс-секретаря британского посольства в Москве. Так, он стал первым дипломатом, который работал во всех трёх представительствах Лондона в России.