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10:49 (мск), источник: Вести - Воронеж

Администрацию Воронежа покинул вице-мэр по градостроительству Артур Кулешов

Вице-мэр Артур Кулешов ушёл в отставку. Обязанности заместителя главы города по градостроительству с пятницы, 11 мая, исполняет Владимир Пешков.

Источник: Вести - Воронеж

По данным «Вести-Воронеж», чиновник вернется на должность заместителя руководителя департамента строительной политики Воронежской области, которую занимал до перехода в администрацию города.

Поводом для кадровых перестановок в строительном блоке зимой 2017 года стало дело об «архитектурном бандитизме». После того, как бывший губернатор Алексей Гордеев попросил силовиков разобраться в работе строительного блока мэрии, ушёл в отставку руководитель управления главного архитектора Антон Шевелев. Его обвиняют в получение взятки в особо крупном размере. Бывший чиновник до сих пор находится под домашним арестом. Вслед за ним уволились руководители управления строительной политики и отдела подготовки и выдачи разрешений на строительство Виктор Владимиров и Сергей Воронов. Последним — вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин. После этого мэр Александр Гусев объявил о реформе строительного блока горадминистрации.

Артур Кулешов стал исполняющим обязанности вице-мэра по градостроительству 7 июля 2017 года. 13 сентября его в этой должности утвердила городская дума.

Кулешов — уже второй чиновник мэрии, сменивший работу после избрания нового мэра. 11 мая вступил в должность руководителя секретариата губернатора Воронежской области Игорь Лотков, бывший руководитель управления главы администрации Воронежа.

Формирование новой команды, с которой можно будет «удобно и качественно работать», новый мэр Вадим Кстенин назвал одной из своих первоочередных задач после вступления в должность главы города.

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