Администрацию Воронежа покинул вице-мэр по градостроительству Артур Кулешов

Поводом для кадровых перестановок в строительном блоке зимой 2017 года стало дело об «архитектурном бандитизме». После того, как бывший губернатор Алексей Гордеев попросил силовиков разобраться в работе строительного блока мэрии, ушёл в отставку руководитель управления главного архитектора Антон Шевелев. Его обвиняют в получение взятки в особо крупном размере. Бывший чиновник до сих пор находится под домашним арестом. Вслед за ним уволились руководители управления строительной политики и отдела подготовки и выдачи разрешений на строительство Виктор Владимиров и Сергей Воронов. Последним — вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин. После этого мэр Александр Гусев объявил о реформе строительного блока горадминистрации.