Администрацию Воронежа покинул вице-мэр по градостроительству Артур Кулешов

По данным «Вести-Воронеж», чиновник вернется на должность заместителя руководителя департамента строительной политики Воронежской области, которую занимал до перехода в администрацию города.
Поводом для кадровых перестановок в строительном блоке зимой 2017 года стало дело об «архитектурном бандитизме». После того, как бывший губернатор Алексей Гордеев попросил силовиков разобраться в работе строительного блока мэрии, ушёл в отставку руководитель управления главного архитектора Антон Шевелев. Его обвиняют в получение взятки в особо крупном размере. Бывший чиновник до сих пор находится под домашним арестом. Вслед за ним уволились руководители управления строительной политики и отдела подготовки и выдачи разрешений на строительство Виктор Владимиров и Сергей Воронов. Последним —
Артур Кулешов стал исполняющим обязанности
Кулешов — уже второй чиновник мэрии, сменивший работу после избрания нового мэра. 11 мая вступил в должность руководителя секретариата губернатора Воронежской области Игорь Лотков, бывший руководитель управления главы администрации Воронежа.
Формирование новой команды, с которой можно будет «удобно и качественно работать», новый мэр Вадим Кстенин назвал одной из своих первоочередных задач после вступления в должность главы города.