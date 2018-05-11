Уроженец Казахстана назначен министром обороны Армении

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 11 мая — Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян назначил бывшего исполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Давида Тонояна министром обороны, сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Давида Тонояна министром обороны Республики Армения», — говорится в указе.

Ранее премьер-министр РА Никол Пашинян заявил журналистам, что Тоноян возглавит Минобороны.

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«Могу сказать, что Давид Тоноян будет назначен сегодня министром обороны. Остальные назначения будут также сделаны в ближайшее время», — цитирует Пашиняна Sputnik Армения. При этом он воздержался называть кандидатуры министров экономического блока.

Тоноян родился в 1967 году в Усть-Каменогорске. Окончил Ереванский государственный университет и Военно-дипломатическую академию России. Владеет английским, русским и французским языками. Служил в Советской армии, с 1994 года работал в структурах Минобороны Армении, представлял вооруженные силы страны при НАТО.

Возглавлял управления международного военного сотрудничества и оборонных программ и оборонной политики Минобороны. В 2010—2017 годах работал первым заместителем министра обороны Армении, а с 2017 года занимал должность главы МЧС.

Ранее в Армении прошли акции протеста против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой Кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Во вторник, 8 мая, Никол Пашинян на специальном заседании парламента был избран премьер-министром Армении со второй попытки.