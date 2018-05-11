Уроженец Казахстана назначен министром обороны Армении
О назначении министра обороны рассказал журналистам избранный
О назначении министра обороны рассказал журналистам избранный
АСТАНА, 11 мая — Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян назначил бывшего исполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Давида Тонояна министром обороны, сообщила
«Назначить Давида Тонояна министром обороны Республики Армения», — говорится в указе.
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«Могу сказать, что Давид Тоноян будет назначен сегодня министром обороны. Остальные назначения будут также сделаны в ближайшее время», — цитирует Пашиняна Sputnik Армения. При этом он воздержался называть кандидатуры министров экономического блока.
Тоноян родился в 1967 году в
Возглавлял управления международного военного сотрудничества и оборонных программ и оборонной политики Минобороны. В 2010—2017 годах работал первым заместителем министра обороны Армении, а с 2017 года занимал должность главы МЧС.
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Согласно Конституции Армении в руках