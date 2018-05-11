Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер режиссер фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Муж Леры Кудрявцевой умилил соцсети фото с беременной женой
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Пластические операции, которые никогда не выйдут из моды
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Рудковская прокомментировала выступление Самойловой
Эксперты объяснили причины уязвимости «Панциря»
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Беллу Хадид и The Weeknd «поймали» за поцелуями в Каннах
Юлия Меньшова рассмешила поклонников забавным танцем
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
21:40 (мск), источник: Om1.ru

Александр Бурков, возглавив Омскую область, заработал почти на миллион меньше

Глава региона отчитался о своих доходах и имуществе.

На сайте облправительства появились декларации о доходах первых лиц региона. Согласно документам, врио губернатора Александр Бурков в год, когда он возглавил Омскую область, заработал 3,8 млн рублей. Это на 0,7 млн рублей меньше, чем его доходы в прошлом году.

Напомним, в 2016 году доход Буркова составлял 4,55 млн рублей. При этом он заявлял, что живет исключительно на депутатскую зарплату (до назначения в Омскую область он был депутатом Госдумы от Свердловской области).

В части имущества у врио губернатора за год изменений не произошло. Он по-прежнему владеет жилым домом площадью 37,9 кв. м, половиной квартиры площадью 180,6 кв. м и земельным участком площадью 2401 кв.м. Также у него остался автоприцеп МЗСА, а вот личный автомобиль глава региона так и не приобрел.

В пользовании у него находится квартира площадью 75,5 кв. м.

Супруга Буркова Татьяна за прошлый год заработала почти в шесть раз больше, чем прежде. Она владеет магазином верхней одежды в Екатеринбурге.

Отметим, доходы экс-губернатора Виктора Назарова были существенно больше. В 2017 году он отчитался о заработанных 7,3 млн рублей.

Все новости региона
 Александр Бурков, возглавив Омскую область, заработал почти на миллион меньше
В омский «Авангард» может вернуться Карри Рамо
Российские контрсанкции станут универсальными
В Индии нашли необычное применение танку Т-90
Минфин объяснил сокращение расходов бюджета на пенсии
Почему все больше мужчин не желает иметь детей
В Калифорнии засветился океан (видео)
В Южном полушарии зафиксирована рекордно большая волна
Лондонскую биржу попросили временно снять ограничения с «Русала»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Олимпийцы дождались Гусева: что изменилось в сборной России Береглазов — в заявке, Бывальцев летит домой, а ещё в сборной России изменились звенья и состав спецбригад большинства
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь