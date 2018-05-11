Александр Бурков, возглавив Омскую область, заработал почти на миллион меньше

На сайте облправительства появились декларации о доходах первых лиц региона. Согласно документам, врио губернатора Александр Бурков в год, когда он возглавил Омскую область, заработал 3,8 млн рублей. Это на 0,7 млн рублей меньше, чем его доходы в прошлом году.

Напомним, в 2016 году доход Буркова составлял 4,55 млн рублей. При этом он заявлял, что живет исключительно на депутатскую зарплату (до назначения в Омскую область он был депутатом Госдумы от Свердловской области).

В части имущества у врио губернатора за год изменений не произошло. Он по-прежнему владеет жилым домом площадью 37,9 кв. м, половиной квартиры площадью 180,6 кв. м и земельным участком площадью 2401 кв.м. Также у него остался автоприцеп МЗСА, а вот личный автомобиль глава региона так и не приобрел.

В пользовании у него находится квартира площадью 75,5 кв. м.

Супруга Буркова Татьяна за прошлый год заработала почти в шесть раз больше, чем прежде. Она владеет магазином верхней одежды в Екатеринбурге.