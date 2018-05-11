Казахстан попросил Россию расследовать дело бизнесмена Максакова

Источник: Newtimes.kz

Казахстанские правоохранители просят своих коллег провести расследование преступлений, в причастности к которым подозревают Максакова: в совершении преступлений по статьям «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград» и «Мошенничество в крупном размере».

По данным СМИ, Максаков был осужден в России за хищения в 2016 году.

В Генпрокуратуре Казахстана проинформировали, что в соответствии с конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, если лицо является гражданином запрашиваемой договаривающейся стороны, то оно не подлежит выдаче.