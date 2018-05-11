В госдепе США сочли незаконной российскую поставку гуманитарной помощи в Донбасс

«В понедельник Россия отправила очередную незаконную, не прошедшую проверку колонну через границу с Восточной Украиной», — написала Нойерт в пятницу в своем твиттере.
Она добавила, что отправка груза в Донбасс, «вероятно, была произведена для того, чтобы пополнить запасы их (российских — ИФ) сил» в регионе.
Кроме того, представитель госдепартамента обвинила Россию в «разжигании насилия» в Донбассе и призвала Москву «прекратить попытки дестабилизировать Украину».
Ранее на этой неделе в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что автомобильная колонна министерства с гуманитарным грузом для жителей Донбасса прибыла в пункты разгрузки. В составе колонны было более 400 тонн гуманитарного груза. По информации МЧС, это детские продуктовые наборы, учебная литература и медицинское имущество.
В пресс-службе министерства отметили, что во вторник утром автомобили колонны пересекли границу и прошли все необходимые таможенные процедуры.
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