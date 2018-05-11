В госдепе США сочли незаконной российскую поставку гуманитарной помощи в Донбасс

Источник: AP 2018

«В понедельник Россия отправила очередную незаконную, не прошедшую проверку колонну через границу с Восточной Украиной», — написала Нойерт в пятницу в своем твиттере.

Она добавила, что отправка груза в Донбасс, «вероятно, была произведена для того, чтобы пополнить запасы их (российских — ИФ) сил» в регионе.

Кроме того, представитель госдепартамента обвинила Россию в «разжигании насилия» в Донбассе и призвала Москву «прекратить попытки дестабилизировать Украину».

Ранее на этой неделе в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что автомобильная колонна министерства с гуманитарным грузом для жителей Донбасса прибыла в пункты разгрузки. В составе колонны было более 400 тонн гуманитарного груза. По информации МЧС, это детские продуктовые наборы, учебная литература и медицинское имущество.