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22:57 (мск), источник: Интерфакс

В госдепе США сочли незаконной российскую поставку гуманитарной помощи в Донбасс

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU — Представитель госдепартамента США Хизер Нойерт назвала незаконной поставку грузов с гуманитарной помощью из России в Донбасс, произведенную ранее на этой неделе МЧС РФ.

Источник: AP 2018

«В понедельник Россия отправила очередную незаконную, не прошедшую проверку колонну через границу с Восточной Украиной», — написала Нойерт в пятницу в своем твиттере.

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Она добавила, что отправка груза в Донбасс, «вероятно, была произведена для того, чтобы пополнить запасы их (российских — ИФ) сил» в регионе.

Кроме того, представитель госдепартамента обвинила Россию в «разжигании насилия» в Донбассе и призвала Москву «прекратить попытки дестабилизировать Украину».

Ранее на этой неделе в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что автомобильная колонна министерства с гуманитарным грузом для жителей Донбасса прибыла в пункты разгрузки. В составе колонны было более 400 тонн гуманитарного груза. По информации МЧС, это детские продуктовые наборы, учебная литература и медицинское имущество.

В пресс-службе министерства отметили, что во вторник утром автомобили колонны пересекли границу и прошли все необходимые таможенные процедуры.

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