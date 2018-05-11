США пообещали КНДР экономическую помощь в обмен на отказ от ядерного оружия

Источник: AP 2018

«США окажут экономическую поддержку Северной Корее, если она откажется от ядерного оружия», — сказал он на пресс-конференции, комментируя итоги состоявшегося ранее на этой неделе визита в Пхеньян.

Фоторепортаж Историческая встреча лидеров двух Корей

Американский госсекретарь также рассказал, что его переговоры с северокорейским лидером прошли успешно. «Между нами состоялся хороший основательный разговор, в том числе на тему сложных и глубоких проблем и стратегических решений, которые председателю Киму придется принять», — сказал Помпео.

Ранее на этой неделе госсекретарь США побывал с визитом в КНДР, где провел встречи с Ким Чен Ыном, а также с Ким Ен Чером, руководителем Единого фронта — департамента Трудовой партии Кореи, ответственного за отношения между Севером и Югом Корейского полуострова. Помпео и Ким Ен Чер в Пхеньяне обсудили подготовку встречи лидера КНДР и президента США Дональда Трампа, которая должна состояться 12 июня в Сингапуре.