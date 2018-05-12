Климат подождет

Источник: РИА "Новости"

«Ъ» стали известны приоритеты климатической политики РФ на ближайшее время, которые уходящее правительство намерено оставить новому составу кабинета. Российские ведомства (включая Минприроды) рекомендуют не спешить с ратификацией Парижского климатического соглашения. Основным методом углеродного регулирования выбрана поддержка проектов по снижению выбросов парниковых газов — с одновременной разработкой механизмов компенсации вредных выбросов за счет лесных проектов.

В распоряжении «Ъ» оказались переписка и протоколы совещания ведомств по теме корректировки утвержденного в 2016 году «Комплекса мер по совершенствованию госрегулирования выбросов парниковых газов и подготовки к ратификации Парижского соглашения». Судя по этим документам, позиция большинства ведомств такова: более ранняя, чем планировалось, ратификация (ее, по данным «Ъ», не раз предлагало Минэкономики) не нужна. Вместо этого необходимо дождаться финальной разработки международных правил действия соглашения (должны быть готовы осенью 2018 года) и уже потом принимать решение о ратификации.

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Поясним, что Парижское соглашение (ПС) ратифицировали уже 176 стран из 195 подписавших. Кроме РФ из крупных эмитентов этого не сделала Турция, выступающая против ее включения в список условно развитых стран, которые не могут получать средства международных зеленых фондов.

Напомним также, что в прошлом году Дональд Трамп объявил о планах США выйти из ПС (процесс занимает четыре года, поэтому пока страна остается участником соглашения).



Судя по министерским документам, ключевым подходом РФ к углеродному регулированию остается поддержка проектов по снижению выбросов парниковых газов. Также разрабатываются правила «механизмов компенсации выбросов ПГ». Речь прежде всего идет о возможности реализации лесных проектов для компаний — с целью вычета поглощенной эмиссии за счет лесопосадок (споры бизнеса и Минприроды по поводу «лесной методики», а именно способов подсчета поглощаемых выбросов, до сих пор продолжаются).

Ряд экспертов опасаются, что промедление с ратификацией может негативно сказаться на международной репутации России и на ее дальнейшем участии в разработке правил нового климатического режима.

По их мнению, вырастут и потенциальные риски для российских углеродоемких отраслей. «Соглашение не накладывает на РФ никаких дополнительных обязательств — цели по снижению выбросов мы разрабатываем и отправляем в ООН самостоятельно, — сказал “Ъ” руководитель программы “Климат и энергетика” WWF России Алексей Кокорин.— От ратификации зависит лишь то, есть ли у нас шансы на международные проекты — от них лучше не отказываться. Да и политически быть вместе с Трампом против всего мира довольно неумно».

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Источник в «Деловой России» считает крайне важной возможность участия РФ в утверждении правил ПС уже на правах стороны соглашения. По его мнению, для российского бизнеса главная опасность заключается не в самом соглашении, а в установлении жестких международных требований по регулированию выбросов вне его рамок. Напомним, что первые шаги к международному регулированию выбросов уже сделаны на уровне ICAO (Международная организация гражданской авиации, см. «Ъ» от 13 февраля). Также на апрельском заседании Международной морской организации (IMO) был утвержден и план сокращения парниковых газов в судоходстве на 50% к 2050 году (от уровня 2008-го).