Буркову предложат создать в Омске свою авиакомпанию

В начале 1990-х годов в Омске, отделившись от Аэрофлота, появилась компания «Омскавиа». Она осуществляла грузовые и пассажирские авиаперевозки, а также выполняла регулярные рейсы в Москву, Сочи, Нижневартовск и другие города России, в том числе обслуживая чартерные рейсы в страны Средиземноморья и Азию. После отзыва лицензии в 2005 году компания присоединилась к альянсу AirBridge, преобразованному в альянс AiRUnion летом 2005 года.