Буркову предложат создать в Омске свою авиакомпанию
В пятницу, 11 мая, депутаты омского Заксобрания на комитете собственности обсудили свой способ удешевления авиабилетов.
В пятницу, 11 мая, депутаты омского Заксобрания на комитете собственности обсудили свой способ удешевления авиабилетов.
С инициативой выступил Андрей Кипервар. Врио губернатору Омской области Александру Буркову народные избранники намерены предложить рассмотреть возможность создания в Омске собственной авиакомпании.
В начале 1990-х годов в Омске, отделившись от Аэрофлота, появилась компания «Омскавиа». Она осуществляла грузовые и пассажирские авиаперевозки, а также выполняла регулярные рейсы в Москву, Сочи, Нижневартовск и другие города России, в том числе обслуживая чартерные рейсы в страны Средиземноморья и Азию. После отзыва лицензии в 2005 году компания присоединилась к альянсу AirBridge, преобразованному в альянс AiRUnion летом 2005 года.
Кроме того, депутаты вознамерились обратиться к главе региона с предложением субсидирования межрегиональных перевозок. Это должно удешивить авиабилеты.
Как сообщает «СуперОмск», на данный момент уточняется список маршрутов, которые могут быть предложены к субсидированию.
Напомним, что в марте 2018 года Александр Бурков заинтересовался ценами на билеты Омского аэропорта, в частности высокими тарифами на авиаперелеты,