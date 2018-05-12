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14:09 (мск), источник: Om1.ru

Буркову предложат создать в Омске свою авиакомпанию

В пятницу, 11 мая, депутаты омского Заксобрания на комитете собственности обсудили свой способ удешевления авиабилетов.

Источник: Om1.ru

С инициативой выступил Андрей Кипервар. Врио губернатору Омской области Александру Буркову народные избранники намерены предложить рассмотреть возможность создания в Омске собственной авиакомпании.

В начале 1990-х годов в Омске, отделившись от Аэрофлота, появилась компания «Омскавиа». Она осуществляла грузовые и пассажирские авиаперевозки, а также выполняла регулярные рейсы в Москву, Сочи, Нижневартовск и другие города России, в том числе обслуживая чартерные рейсы в страны Средиземноморья и Азию. После отзыва лицензии в 2005 году компания присоединилась к альянсу AirBridge, преобразованному в альянс AiRUnion летом 2005 года.

Кроме того, депутаты вознамерились обратиться к главе региона с предложением субсидирования межрегиональных перевозок. Это должно удешивить авиабилеты.

Как сообщает «СуперОмск», на данный момент уточняется список маршрутов, которые могут быть предложены к субсидированию.

Напомним, что в марте 2018 года Александр Бурков заинтересовался ценами на билеты Омского аэропорта, в частности высокими тарифами на авиаперелеты, из-за которых омичи предпочитают летать из аэропортов соседних регионов.

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