Мирзиёев назначил нового замминистра по развитию информационных технологий
Мирзиёев назначил Даврона Исмаилова заместителем министра по развитию информационных технологий.
Мирзиёев назначил Даврона Исмаилова заместителем министра по развитию информационных технологий.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением назначил Даврона Исмаилова заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.
До настоящего времени Исмаилов занимал должность начальника Управления инвестиций и финансового контроля Мининфокома.