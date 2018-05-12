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10:07 (мск), источник: Podrobno.uz

Мирзиёев назначил нового замминистра по развитию информационных технологий

Мирзиёев назначил Даврона Исмаилова заместителем министра по развитию информационных технологий.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением назначил Даврона Исмаилова заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

До настоящего времени Исмаилов занимал должность начальника Управления инвестиций и финансового контроля Мининфокома.

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