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07:36 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В НАТО заявили о «быстром возрождении» российской армии

Аналитик исследовательского подразделения НАТО Диего Руис Палмер подготовил доклад, в котором говорится, что с 2009 года российская армия переживает период «быстрого возрождения».

Источник: РИА "Новости"
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Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доклад, в нем сказано, что российская армия готовится к проведению новых форм военных действий, включая гибридную войну.

Эксперт НАТО отмечает, что Россия уделяет большое внимание и развитию и улучшению подготовки традиционных военных средств и сейчас является «единственной страной в Европе», способной проводить внезапные учения и задействовать в учебной подготовке соединения сил и средств численностью от 60 тыс. человек.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в начале мая сообщил, что Россия в 2017 году впервые за 19 лет снизила расходы на оборону. По информации экспертов, расходы на армию в РФ в прошлом году сократились на 20% в долларовом эквиваленте и составили $66,3 млрд.

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