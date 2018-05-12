В НАТО заявили о «быстром возрождении» российской армии

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доклад, в нем сказано, что российская армия готовится к проведению новых форм военных действий, включая гибридную войну.

Эксперт НАТО отмечает, что Россия уделяет большое внимание и развитию и улучшению подготовки традиционных военных средств и сейчас является «единственной страной в Европе», способной проводить внезапные учения и задействовать в учебной подготовке соединения сил и средств численностью от 60 тыс. человек.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в начале мая сообщил, что Россия в 2017 году впервые за 19 лет снизила расходы на оборону. По информации экспертов, расходы на армию в РФ в прошлом году сократились на 20% в долларовом эквиваленте и составили $66,3 млрд.