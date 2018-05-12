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14:18 (мск), источник: СуперОмск

Опубликованы доходы омского кабинета министров

О своих доходов вместе с главой региона Александром Бурковым отчитались и члены кабинета министров.

Источник: Reuters

Так глава министерства труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов задекларировал доход в 3,16 млн рублей, чуть меньше у министра финансов Вадима Чеченко — 3,1 млн рублей, следом идет глава омского Минсельхоза Максим Чекусов с доходом в 3,06 млн рублей.

Министр имущественных отношений региона Борис Смольников отчитался о доходе в 2,99 млн рублей. Причем в декларации Смольникова за 2017 год появился автомобиль Lexus RX 330, ранее машина такой же марки имелась в декларации супруги Смольникова.

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц задекларировал доход в 2,96 млн рублей, глава Минобразования Татьяна Дернова — в 2,78 млн рублей, министр культуры Юрий Трофимов — в 1,89 млн рублей, а глава Минэкономики Расим Галямов — 1,81 млн рублей.

Также оглашены доходов и заместителей председателя правительства Омской области. Так, вице-губернатора Игорь Бондарев задекларировал 4,3 млн рублей, чуть меньше доход первого зампреда правительства Валерия Бойко — 4,28 млн рублей. Сергей Фролов отчитался о доходах на сумму 3,85 млн рублей, Владимир Компанейщиков — 3,68 млн рублей, Татьяна Вижевитова — 3,44 млн рублей, Андрей Стороженко — 3,37 млн рублей и Дмитрий Ушаков — 1,48 млн рублей.

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