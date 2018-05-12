Опубликованы доходы омского кабинета министров

Источник: Reuters

Так глава министерства труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов задекларировал доход в 3,16 млн рублей, чуть меньше у министра финансов Вадима Чеченко — 3,1 млн рублей, следом идет глава омского Минсельхоза Максим Чекусов с доходом в 3,06 млн рублей.

Министр имущественных отношений региона Борис Смольников отчитался о доходе в 2,99 млн рублей. Причем в декларации Смольникова за 2017 год появился автомобиль Lexus RX 330, ранее машина такой же марки имелась в декларации супруги Смольникова.

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц задекларировал доход в 2,96 млн рублей, глава Минобразования Татьяна Дернова — в 2,78 млн рублей, министр культуры Юрий Трофимов — в 1,89 млн рублей, а глава Минэкономики Расим Галямов — 1,81 млн рублей.