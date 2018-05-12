Экологи пытаются сорвать строительство «Северного потока — 2» в Германии
Союз защиты природы (NABU) Германии добивается срочного решения суда, чтобы предотвратить начало строительства «Северного потока — 2» в Грайфсвальдском заливе.
Союз защиты природы (NABU) Германии добивается срочного решения суда, чтобы предотвратить начало строительства «Северного потока — 2» в Грайфсвальдском заливе.
В NABU опасаются, что решение по делу может быть вынесено судом после начала строительных работ, которые намечены на 15 мая и «нанесут значительный ущерб» экологии, передает «РИА Новости».
Высший административный суд в Грайфсвальде ранее принял жалобу NABU на решение горного ведомства города Штральзунд, которое одобрило строительство и эксплуатацию газопровода в территориальных водах Германии.
12 апреля о своем согласии с проектом заявила Финляндия. «Газпром» также рассчитывает получить разрешения от Швеции и Дании. «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от России через Балтийское море до Германии.