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09:41 (мск), источник: Известия

Экологи пытаются сорвать строительство «Северного потока — 2» в Германии

Союз защиты природы (NABU) Германии добивается срочного решения суда, чтобы предотвратить начало строительства «Северного потока — 2» в Грайфсвальдском заливе.

Источник: РИА "Новости"

В NABU опасаются, что решение по делу может быть вынесено судом после начала строительных работ, которые намечены на 15 мая и «нанесут значительный ущерб» экологии, передает «РИА Новости».

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Высший административный суд в Грайфсвальде ранее принял жалобу NABU на решение горного ведомства города Штральзунд, которое одобрило строительство и эксплуатацию газопровода в территориальных водах Германии.

12 апреля о своем согласии с проектом заявила Финляндия. «Газпром» также рассчитывает получить разрешения от Швеции и Дании. «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от России через Балтийское море до Германии.

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