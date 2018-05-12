Экологи пытаются сорвать строительство «Северного потока — 2» в Германии

Источник: РИА "Новости"

В NABU опасаются, что решение по делу может быть вынесено судом после начала строительных работ, которые намечены на 15 мая и «нанесут значительный ущерб» экологии, передает «РИА Новости».

Высший административный суд в Грайфсвальде ранее принял жалобу NABU на решение горного ведомства города Штральзунд, которое одобрило строительство и эксплуатацию газопровода в территориальных водах Германии.