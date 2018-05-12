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09:37 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Виктор Орбан возглавит правительство Венгрии в четвертый раз

На этой неделе парламент избрал его премьер-министром на третий срок подряд.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Накануне в Будапеште прошли протесты несогласных с политическим курсом Орбана. Его обвиняют в антиевропейской политике и осложнении отношений с ЕС. Но премьер-министр не намерен отказываться от своих убеждений. Он заявил, что продолжит строить христианскую демократию и будет защищать Венгрию от мигрантов. Венгерский лидер твердо придерживается этой линии и не намерен уступать место какому-либо наднациональному бизнесу или империи.

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На этой неделе в Венгрии была не первая волна протестов против Орбана. Улицы взбунтовались сразу после парламентских выборов, которые прошли 8 апреля. Тогда партия Орбана Фидес — Венгерский гражданский союз получила большинство мест в парламенте. В предвыборной программе был сделан акцент на антиэмигрантской риторике и борьбе с неправительственными организациями, в частности, фондами американского финансиста Джорджа Сороса.

Премьер-министр Венгрии вступил в противостояние с Брюсселем после отказа принимать беженцев по квотам. В Евросоюзе Орбана часто критикуют, но и политик не скупится на ответные выпады. Выступая перед парламентом, он призвал ЕС оставить бредовые кошмары о Соединенных Штатах Европы и вернуться на землю. Из-за такой конфронтации в проекте бюджета Евросоюза на 2021 — 2027 годы предусмотрено сокращение финансирования Будапешта за подрыв верховенства права. В Венгрии этот шаг назвали шантажом.

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