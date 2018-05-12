Истребители ВВС США вышли на перехват российских Ту-95
Два российских Ту-95 вошли в 200-мильную (320 километров) зону ответственности Командования
Два российских Ту-95 вошли в 200-мильную (320 километров) зону ответственности Командования
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Американские истребители F-22 осуществили перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 в опознавательной зоне ПВО у западного побережья Аляски. Об этом сообщает The Washington Free Beacon со ссылкой на представителя Командования
Два истребителя F-22 NORAD перехватили и идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95, летевших в зоне идентификации ПВО близ западного побережья Аляски, к северу от Алеутские островов.
Миллер отметил, что два российских Ту-95 вошли в 200-мильную (320 километров) зону ответственности NORAD над Беринговым морем. После этого американские самолеты проследили за ними, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.
Ранее Минобороны сообщил, что в район Берингового и Охотского морей в рамках планового полета были направлены бомбардировщики Ту-95МС, в сопровождении противолодочных самолетов Ту-142 ВМФ.
Российские ВКС регулярно проводят полеты стратегических бомбардировщиков над международными водами. Последний случай перехвата американскими самолетами у берегов Аляски произошел в мае 2017 года, когда российские самолеты приблизились к Алеутским островам на расстояние 80 км.