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09:25 (мск), источник: РИА Новости

Истребители ВВС США вышли на перехват российских Ту-95

Два российских Ту-95 вошли в 200-мильную (320 километров) зону ответственности Командования воздушно-космической обороны Северной Америки над Беринговым морем. После этого американские самолеты проследили за ними, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Американские истребители F-22 осуществили перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 в опознавательной зоне ПВО у западного побережья Аляски. Об этом сообщает The Washington Free Beacon со ссылкой на представителя Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Скотта Миллера.

Два истребителя F-22 NORAD перехватили и идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95, летевших в зоне идентификации ПВО близ западного побережья Аляски, к северу от Алеутские островов.
Скотт Миллер
представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD)

Миллер отметил, что два российских Ту-95 вошли в 200-мильную (320 километров) зону ответственности NORAD над Беринговым морем. После этого американские самолеты проследили за ними, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

По словам представителя американского командования, бомбардировщики не пересекали воздушные границы США и Канады, пролетали только над международными водами и не нарушали международных соглашений.

Ранее Минобороны сообщил, что в район Берингового и Охотского морей в рамках планового полета были направлены бомбардировщики Ту-95МС, в сопровождении противолодочных самолетов Ту-142 ВМФ.

Российские ВКС регулярно проводят полеты стратегических бомбардировщиков над международными водами. Последний случай перехвата американскими самолетами у берегов Аляски произошел в мае 2017 года, когда российские самолеты приблизились к Алеутским островам на расстояние 80 км.

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