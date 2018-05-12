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19:17 (мск), источник: НТА-Приволжье

Председатель КУГИ Нижнего Новгорода Валентина Никулина покинула пост с 12 мая

Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) администрации Нижнего Новгорода Валентина Никулина покинула пост с 12 мая.

Источник: Reuters

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в администрации Нижнего Новгорода, 11 мая был последний рабочий день председателя КУГИ Валентины Никулиной.

Согласно информации, она написала соответствующее заявление об уходе в связи с выходом на пенсию.

Предполагается, что Валентина Никулина может занять пост заместителя председателя комитета. Однако, окончательное решение планируется принять в понедельник, 14 мая.

Собеседник агентства отметил, что возглавит КУГИ заместитель руководителя территориального управления Росимущества Московской области Светлана Помпаева.

Напомним, Валентина Никулина была назначена главой КУГИ Нижнего Новгорода в мае с 2012 года.

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