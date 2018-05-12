USAID выделит Украине $125 млн на развитие экономики Донбасса

Источник: РИА Новости

В сообщении говорится, что в ближайший вторник в Славянске по этому поводу состоится совместная пресс-конференция заместителя администратора и руководителя бюро USAID по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера и посла США на Украине Мари Йованович. На ней «будет объявлено о предоставлении дополнительной помощи в размере 125 миллионов долларов США для Донбасса».

«Эта дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских общин в регионе, повышение устойчивости местной экономики и ускорения ее развития», — говорится в сообщении агентства.

USAID сотрудничает с Украиной уже 25 лет и сейчас поддерживает реализацию реформы финансового сектора на Украине, предоставляет техническую и финансовую помощь.