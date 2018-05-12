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12:37 (мск), источник: РИА Новости

USAID выделит Украине $125 млн на развитие экономики Донбасса

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Американское агентство по международному развитию (USAID) предоставит Украине помощь стоимостью 125 миллионов долларов для развития экономики Донбасса, говорится в сообщении агентства в Facebook.

Источник: РИА Новости

В сообщении говорится, что в ближайший вторник в Славянске по этому поводу состоится совместная пресс-конференция заместителя администратора и руководителя бюро USAID по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера и посла США на Украине Мари Йованович. На ней «будет объявлено о предоставлении дополнительной помощи в размере 125 миллионов долларов США для Донбасса».

«Эта дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских общин в регионе, повышение устойчивости местной экономики и ускорения ее развития», — говорится в сообщении агентства.

USAID сотрудничает с Украиной уже 25 лет и сейчас поддерживает реализацию реформы финансового сектора на Украине, предоставляет техническую и финансовую помощь.

Ранее Волкер подтвердил, что на следующей неделе посетит Донбасс, чтобы на месте изучить ситуацию. По данным Киева, он приедет на Украину 14 мая.

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