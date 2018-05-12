Прокурор Ростовской области заработал за год чуть больше 2,6 миллиона рублей
Руководитель надзорного ведомства отчитался о своих доходах и имеющемуся имуществу.
Руководитель надзорного ведомства отчитался о своих доходах и имеющемуся имуществу.
Прокурор Ростовской области Юрий Баранов отчитался о своих доходах и имуществу, которое имеет в собственности. Подробный отчет опубликован на официальном сайте надзорного ведомства.
В частности, в документе говорится о том, что за минувший год главный донской прокурор заработал 2,65 миллиона рублей. Если сравнивать с прошлым годом, то нынешняя сумма на двадцать тысяч больше.
Юрия Баранов является собственником части дома на сто квадратов, двух гаражей и земельного участка. Кроме того, в его пользовании находится и квартира, общей площадью 87 квадратных метров. У его супруги также имеется небольшая квартира в 67 квалратов и авто представительского класса
Напомним, супруга Василия Голубева заработала в 7,5 раз больше