Прокурор Ростовской области заработал за год чуть больше 2,6 миллиона рублей

Источник: сайт прокуратуры РО

Прокурор Ростовской области Юрий Баранов отчитался о своих доходах и имуществу, которое имеет в собственности. Подробный отчет опубликован на официальном сайте надзорного ведомства.

В частности, в документе говорится о том, что за минувший год главный донской прокурор заработал 2,65 миллиона рублей. Если сравнивать с прошлым годом, то нынешняя сумма на двадцать тысяч больше.

Юрия Баранов является собственником части дома на сто квадратов, двух гаражей и земельного участка. Кроме того, в его пользовании находится и квартира, общей площадью 87 квадратных метров. У его супруги также имеется небольшая квартира в 67 квалратов и авто представительского класса Mercedes-Benz. Заработок второй половины прокурора региона за год составил 2,4 тысячи рублей.