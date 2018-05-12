Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Какими выросли дети-звезды советского кино
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
Пластические операции, которые никогда не выйдут из моды
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Даже Польша не продаст: в РФ напомнили, что ждет Киев без "СП-2"
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
15Сделать деньги
12:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Прокурор Ростовской области заработал за год чуть больше 2,6 миллиона рублей

Руководитель надзорного ведомства отчитался о своих доходах и имеющемуся имуществу.

Источник: сайт прокуратуры РО

Прокурор Ростовской области Юрий Баранов отчитался о своих доходах и имуществу, которое имеет в собственности. Подробный отчет опубликован на официальном сайте надзорного ведомства.

В частности, в документе говорится о том, что за минувший год главный донской прокурор заработал 2,65 миллиона рублей. Если сравнивать с прошлым годом, то нынешняя сумма на двадцать тысяч больше.

Юрия Баранов является собственником части дома на сто квадратов, двух гаражей и земельного участка. Кроме того, в его пользовании находится и квартира, общей площадью 87 квадратных метров. У его супруги также имеется небольшая квартира в 67 квалратов и авто представительского класса Mercedes-Benz. Заработок второй половины прокурора региона за год составил 2,4 тысячи рублей.

Напомним, супруга Василия Голубева заработала в 7,5 раз больше мужа-губернатора — 48 млн рублей.

Все новости региона
 Овечкин: "Чем "Тампа" отличается от "Питтсбурга"? Другие майки!"
Стало известно, почему «Панцирь-С1» не отразил израильскую атаку
В Иркутске испытали второй образец пассажирского лайнера МС-21
Скончался актер из «Закрытой школы» и «Спящих» Юрий Киндрат
Истребители ВВС США вышли на перехват российских Ту-95
ПФР назвал возраст самого пожилого пенсионера в стране
Германии предрекли захват газового рынка из-за Nord Stream 2
Выше планку: почему увеличение пенсионного возраста неизбежно
В НАТО отметили «быстрое возрождение» российской армии
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира В группе А у швейцарской команды лишь на одно очко меньше, чем у российских хоккеистов
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь