Петербуржцы предложили Полтавченко 645 тысяч идей по благоустройству города

От жителей Петербурга в администрацию города поступило 645 тысяч конкретных предложений по благоустройству Северной столицы. Такое число было озвучено губернатором Георгием Полтавченко на заседании Координационного совета по самоуправлению.

По словам градоначальника, все предложения были внимательно изучены, и в работу решено взять 300 из них. В списке проблем, которые хотят решить горожане — нехватка спортивных и детских площадок, отсутствие зеленых зон, плохие дороги, дефицит скамеек и другие.