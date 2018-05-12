Петербуржцы предложили Полтавченко 645 тысяч идей по благоустройству города
Полтавченко поручил комитетам скорректировать бюджетные программы с учетом предложений петербуржцев.
Полтавченко поручил комитетам скорректировать бюджетные программы с учетом предложений петербуржцев.
От жителей Петербурга в администрацию города поступило 645 тысяч конкретных предложений по благоустройству Северной столицы. Такое число было озвучено губернатором Георгием Полтавченко на заседании Координационного совета по самоуправлению.
Опрос среди петербуржцев был проведен в день выборов президента России — 18 марта.
По словам градоначальника, все предложения были внимательно изучены, и в работу решено взять 300 из них. В списке проблем, которые хотят решить горожане — нехватка спортивных и детских площадок, отсутствие зеленых зон, плохие дороги, дефицит скамеек и другие.
Полтавченко поручил комитетам скорректировать бюджетные программы с учетом предложений петербуржцев.