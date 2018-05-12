Мэр Краснодара сыграл в пляжный волейбол с жителями Юбилейного микрорайона

Источник: krd.ru

«Краснодар — спортивный город, у нас проходит много массовых спортивных соревнований и акций — легкоатлетические и велозабеги, мы открываем спортивные площадки для игровых видов спорта, насыщаем их оборудованием, делаем все, чтобы физкультура, здоровый образ жизни стали доступнее для краснодарцев. Еще одно тому подтверждение — площадка для занятий одним из самых массовых и любимых видов спорта — волейболом», — сказал на открытии Первышов.

После этого команда чиновников во главе в мэром сыграла в волейбол с местными жителями. Со счетом 17:15 выиграла команда администрации краевого центра.

Также на этой площадке стартовал открытый турнир города по пляжному волейболу, в котором принимают участие 24 команды из семи городов страны.

«Волейбол — командная игра, и победа в ней зависит от каждого, как в любом деле. Так и наша команда во главе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым работает слаженно и решает важные задачи по развитию Краснодарского края и Краснодара. И, конечно — массового спорта, строительству оздоровительных комплексов, открытию таких площадок, популяризации спорта и здорового образа жизни», — добавил глава города.

Площадка будет работать в открытом режиме в светлое время суток ежедневно с 10:00 до 21:00, на ней будут проходить различные соревнования, тренировки. Пользоваться площадкой смогут все желающие, для этого нужно обратиться в администрацию Рождественского парка.