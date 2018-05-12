Российский фрегат установил наблюдение за авианосцем США в Средиземном море

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Фрегат ВМФ России «Ярослав Мудрый», оснащенный противокорабельным ракетным комплексом «Уран», следит за атомным авианосцем ВМС США «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman (CVN 75)), который находится в восточной части акватории Средиземного моря, сообщил британский телеканал ITV.

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Согласно опубликованным фотографиям журналистов ITV, находящихся на авианосце, российский фрегат хорошо виден с борта «Гарри Трумэна».

При этом, по словам американских военных моряков, корабли авианосной ударной группы ВМС США «Гарри Трумэна» поддерживают регулярную связь с российским фрегатом, отмечает телеканал. Журналисты сами слышали эти переговоры в радиоэфире.

ITV напоминает, что два года назад, когда «Гарри Трумэн» в последний раз находился в Восточном Средиземноморье, один из кораблей его группы — эсминец «Грейвли» пересек курс движения фрегата «Ярослав Мудрый» по носу на опасной дистанции. Тогда американское командование посчитало, что российский корабль пошел на опасное сближение, пытаясь помешать действиям авианосной группы.

На этот раз американское командование на «Гарри Трумэне» говорит, что пока все прямо «как сама вежливость и любезность», отмечает телеканал.

По сообщению ВМС США, начиная с 3 мая, палубная авиация «Гарри Трумэна» наносит из Восточного Средиземноморья авиаудары по остаткам террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ — ИФ) в Сирии.