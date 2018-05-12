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15:55 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров проинспектировал объекты благоустройства в Волгограде

12 мая губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинспектировал объекты благоустройства в столице региона.

Источник: Пресс-служба администрации Волгоградской области

В выездном совещании приняли участие заместители губернатора и руководители профильных ведомств администрации Волгоградской области, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, представители муниципалитета.

В рамках рабочей поездки были рассмотрены вопросы благоустройства территорий, прилегающих к Международному аэропорту Волгоград, рокадной дороге, проспекту Жукова, завершению пусконаладочных работ в Мемориальном парке у подножия Мамаева кургана. Андрей Бочаров поставил задачи по дальнейшему приведению в порядок улиц и площадей, городских общественных пространств. Профильным ведомствам даны поручения по продолжению работ по планировке территорий, обновлению зеленых насаждений, ограждений, торговых павильонов.

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Отметим, что подобные рабочие поездки главы региона по объектам благоустройства стали уже традиционными — рабочие совещания по вопросам создания комфортных общественных пространств Андрей Бочаров проводит регулярно, причем не только в Волгограде, но и в ходе выездов в муниципальные районы области.

Так, комплексное развитие территорий стало одной из ключевых тем выездного совещания, которое губернатор Волгоградской области провел 4 мая в Урюпинске. Столица российской провинции готовится к празднованию своего 400-летия. И в соответствии с задачей, поставленной главой региона в 2016 году, к юбилею город подойдет уже обновленный.

Добавим, что комплексное развитие территорий является одним из приоритетов долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначенной губернатором. Начиная с 2014 года в Волгограде и других муниципальных образованиях области уже благоустроены более 100 дворовых территорий, приведены в порядок 150 общественных пространств. Второй год подряд область принимает участие в федеральном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». В рамках программы только в этом году планируется привести в порядок еще 26 общественных пространств в Волгограде, Волжском, Камышине, Фролово, Михайловке, Урюпинске, Котельниково, Городище, Калаче-на-Дону, Котово.

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